Pętlę zamykał odcinek Ruzin. Cały oes prowadzi nad rzeką Hornad, płynącą nie tylko przez Słowację, ale i Węgry. Droga przez dwie trzecie dystansu jest wąska. Szerzej robi się dopiero po przeprawie przez rzekę.

Na niecałych 7 kilometrach Marczyk i Gospodarczyk pokonali Tomasza Kasperczyka i Damiana Sytego o 2,7 s. Do trójki „wbili się” Węgrzy - Laszlo Nemet i Imre Toth [+3,4 s].

Bracia Łukasz i Tomasz Kotarbowie [+4,4 s] odparli atak Wojciecha Chuchały i Sebastiana Rozwadowskiego [+4,9 s]. Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel stracili 9,5 s. Jaroslav Melicharek i Martin Turecek [+10,7 s] o 2,7 s pokonali Adriana Chwietczuka i Jarosława Barana.

W połowie niedzielnego etapu Marczyk kontroluje sytuację, mając w zapasie 47,4 s nad Kotarbą. Kierowcę Citroena ściga Chuchała, któremu brakuje 2,1 s. Piąty Kasperczyk [+1.20,1] zbliża się do czwartego Wróblewskiego. Różnica wynosi 9,1 s.

Do zmiany na pozycji liderów doszło w polskiej „ośce”. Jakub Brzeziński i Dariusz Burkat już na pierwszej próbie odrobili z nawiązką stratę do Błażeja Gazdy i Macieja Mikuliszyna. Po OS7 różnica wynosi 19,7 s na korzyść Brzezińskiego i Burkata, którzy jadą po mistrzostwo w 2WD. Michał Tochowicz i Piotr Białowąs kompletują trójkę [+35,9 s]. Wszystkie trzy próby wygrali jednak wracający do rywalizacji Krzysztof Bubik i Mateusz Martynek.

Z kolei w Open 4WD na czele jadą Marek Roefler i Marek Bała. W tej klasie o mistrzostwie mogą przesądzić wyniki Power Stage. Szansę na tytuł poza liderami rajdu mają jeszcze Marcin Kowal i Sebastian Lenkowski - aktualnie widniejący na trzeciej pozycji ze stratą ponad 9 minut. Dwa powyższe duetu rozdzielają Tomasz Ociepa i Sebastian Dwornik [+3.44,8].