Załogi przygotowywały się do rywalizacji w Rajdzie Rzeszowskim na odcinku testowym Niechobrz. Dystans tego oesu wynosił 3,5 km. Próba ta była dostępna dla zawodników rywalizujących w mistrzostwach Polski i Słowacji, jak i w FIA CEZ i FIA ERT, od godziny 16:00 do 20:00. Następnie uczestnicy zawodów udali się na uroczystą ceremonie startu zlokalizowaną na terenie Milenium Hall w Rzeszowie.

Płachytka i Nowaczewski jako jedyni zeszli z czasem poniżej 2:03. Uzyskując 2:02.4 pokonali liderów RSMP Toma Kristenssona i Andreasa Johanssona o 0,9s. Grzegorz Grzyb/Adam Binięda, jak również Zbigniew Gabryś/Daniel Dymurski byli wolniejsi o sekundę.

- Wynik osiągnięty na Litwie sprawił, że tegoroczna rywalizacja wraca dla nas na właściwe tory. Stąd też wynik wywalczony w Rzeszowie jest dla nas bardzo ważny. Rozpoczynamy drugą część sezonu, teraz już w pełni asfaltową, więc musimy walczyć o każdy pojedynczy punkt do klasyfikacji generalnej. Chcemy w ten weekend zrobić kolejny ważny ruch w górę tabeli - powiedział Sylwester Płachytka. - Cieszę się na kolejną wizytę w Rzeszowie i na pojedynki na odcinkach Podkarpacia. Przed nami kultowe trasy i sprawdzona formuła, ale jest też zupełnie nowy odcinek, czyli dobra okazja do wiarygodnego porównania tempa. Mamy do dyspozycji fantastyczny samochód i świetny zespół, więc stawimy czoła rywalom najlepiej jak to tylko możliwe. W tym rajdzie celujemy wysoko, ale przede wszystkim priorytetem jest meta i skuteczna jazda. Cały czas trzeba pamiętać, że Rajd Rzeszowski wymaga dużej pokory, żeby uniknąć błędów i przygód.

- Bardzo się cieszę, że mogę być częścią mistrzostw Polski, zarówno z punktu sportowego jak i nawet turystycznego - przekazał Kristensson. - Potrzebowałem trochę czasu, żeby przyzwyczaić się do tych warunków. Tutejsze asfalty są bardzo wymagające, odcinki są wąskie i bardzo techniczne, ale sprawiają wiele radości. Zrobię co w mojej mocy, żeby móc walczyć o mistrzostwo Polski.

- Każdy zawodnik, który tutaj przyjeżdża zza granicy powiela to, że jest tutaj świetna atmosfera i świetne trasy - podkreślił Grzyb. - My musimy zrobić co w naszej mocy, z innymi polskimi kierowcami, żeby ta rywalizacja z nami była jak najtrudniejsza i mam nadzieję, że zwycięzca rajdu będzie z Polski. Wszyscy przygotowujemy się bardzo mocno do startu w tej imprezie, pracujemy by jak najlepiej przygotować samochód i walczyć. Po dzisiejszym odcinku testowym można stwierdzić, że tak ślisko jeszcze nie było!

Kolejną dziesiątą sekundy stracili nieklasyfikowani w mistrzostwach Polski Eric Cais i Petr Tesinsky.

- Świetnie jest tutaj wrócić, odcinki są szalone, bardzo szybkie i wąskie. Start tutaj pomoże mi w przygotowaniach do Rajdu Barum. Już nie mogę się doczekać rywalizacji z pozostałymi kierowcami, przede wszystkim z Tomem i Grzegorzem - mówił na konferencji prasowej Eric Cais.

Na następnych dwóch pozycjach zameldowali się Maciej Lubiak z Grzegorzem Dachowskim (+1,3s) i Kacper Wróblewski z Jakubem Wróblem (+1,7s).

- Są ludzie, którzy w pierwszy weekend sierpnia mają od lat zaplanowane wakacje. Są też tacy, którzy co roku spotykają się wtedy bynajmniej nie po to, by odpoczywać. Tak jak my - kierowcy, piloci i zespoły rajdowe niezmiennie od lat spędzamy ten czas na Rajdzie Rzeszowskim - przekazał Maciej Lubiak. - 5 lat temu właśnie podczas Rzeszowskiego powróciłem do rajdów. I nie żałuję tej decyzji. Możliwość sprawdzenia się w tak wymagających rajdach, dążenie do bycia coraz bardziej kompletnym kierowcą, ale także szansa na skupieniu się tylko na pokonaniu trasy, wyłączając codzienne troski - za to lubię ten sport.

Dalej znaleźli się Łukasz Byśkiniewicz/Daniel Siatkowski (+1,9s), Dariusz Poloński/Łukasz Sitek (+2,2s), Jarosław Szeja/Marcin Szeja (+2,9s).

Najlepszy czas w klasie 3 zanotowali Kamil Bolek i Łukasz Jastrzębski, w NAT2 Artur Równiatka i Wojciech Habuda, a wśród duetów zasiadających w autach z napędem na jedną oś Adam Sroka i Patryk Kielar.

Marma 31. Rajd Rzeszowski - wyniki odcinka testowego (RSMP)

1.Płachytka/Nowaczewski (Skoda Fabia Rally2 evo) 2:02,4

2.Kristensson/Johansson (Hyundai i20 R5) +0,9s

3.Grzyb/Binięda (Skoda Fabia Rally2 evo) +1,0s

3.Gabryś/Dymurski (Skoda Fabia Rally2 evo) +1,0s

5.Lubiak/Dachowski (Skoda Fabia Rally2 evo) +1,3s

6.Wróblewski/Wróbel (Skoda Fabia Rally2 evo) +1,7s

7.Byśkiniewicz/Siatkowski (Hyundai i20 R5) +1,9s

8.Poloński/Sitek (Volkswagen Polo GTI R5) +2,2s

9.Szeja/Szeja (Hyundai i20 R5) +2,9s

10.Sawicki/Gerber (Skoda Fabia Rally2 evo) +9,2s

Marma 31. Rajd Rzeszowski – co, gdzie i kiedy?

Piątek, 5 sierpnia

OS-1 Pstrągowa 1 (14,17 km) - 12:55

OS-2 Lubenia 1 (20,66 km) - 13:45

Przegrupowanie (Rzeszów, Millenium Hall) - 14:45

Serwis A (Rzeszów, Politechnika) - 15:15

OS-3 Pstrągowa 2 (14,17 km) - 16:40

OS-4 Lubenia 2 (20,66 km) - 17:30

Przegrupowanie (Rzeszów, Millenium Hall) - 18:30

Serwis B (Rzeszów, Politechnika) - 19:00

OSS-5 Rzeszów (2,30 km) - 20:00

Flexi Serwis C (Rzeszów, Politechnika) - 20:30

Sobota, 6 sierpnia 2022

Serwis D (Rzeszów, Politechnika) - 07:55

OS-6 Wysoka 1 (14,68 km) - 09:10

OS-7 Frysztak 1 (14,40 km) - 09:50

OS-8 Różanka 1 (10,90 km) - 10:35

Przegrupowanie (Rzeszów, Millenium Hall) - 11:50

Serwis E (Rzeszów, Politechnika) - 12:20

OS-9 Wysoka 2 (14,68 km) - 13:50

OS-10 Frysztak 2 (14,40 km) - 14:30

OS-11 Różanka 2 (10,90 km) - 15:15

Ceremonia mety: Rzeszów, Rynek - 17:00

Video: Zapowiedź Marma 31. Rajdu Rzeszowskiego