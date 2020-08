Płachytka niepewny startu

Płachytka i Daniel Dymurski (Skoda Fabia R5) w zeszłym tygodniu mieli wypadek na pierwszym odcinku specjalnym Rajdu Rzeszowskiego. Ich samochód kilka razy rolował. Do zdarzenia doszło niedaleko mety lotnej oesu.

Auto zostało poważnie uszkodzone. Kierowca doznał urazu kostki i ma poobijane żebra. Daniel Dymurski wyszedł z tego bez szwanku.

- Na wstępie jeszcze raz dzięki za wszystkie ciepłe słowa po naszej „przygodzie” z Rzeszowskiego - napisał Płachytka. - Jak pewnie widzieliście fura oberwała dość solidnie i jej naprawa to jest grubszy temat.

- Wczoraj ruszyły zgłoszenia do Rajdu Śląska, kolejnej rundy mistrzostw Polski. Oczywiście, że chcielibyśmy wysłać zgłoszenie i ruszyć do rywalizacji ze Stadionu Śląska. W końcu to rajd, w którym z Jackiem Nowaczewskim zadebiutowaliśmy w Fabii R5, pierwszy raz wygraliśmy oes i pierwszy raz wywalczyliśmy podium w generalce rundy RSMP - dodał.

- Nie wiemy jednak jeszcze czy będziemy mogli pojawić się na Śląsku. Analizujemy możliwości, bo zależy nam na tym starcie, ale decyzja jeszcze nie zapadła. Nasz samochód najprawdopodobniej może być gotowy, ale nie wiadomo jak z „kierownikiem”. W wypadku „oberwały” moja noga i żebra i tu lekarstwem jest przede wszystkim czas, bo ja sobie budy czy klatki nie wymienię. Robię wszystko według zaleceń, by organizm się zregenerował, ale czy zdąży, nie wiem - zakończył.

Rajd Śląska zaplanowano w dniach 11-12 września.