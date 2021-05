W sezonie 2021 Sylwester Płachytka postawi na sprawdzoną konstrukcję i skład, czyli Skodę Fabię Rally2 Evo i Jacka Nowaczewskiego w roli pilota.

Przygotowaniem i obsługą samochodu rajdowego zajmie się węgierska ekipa Eurosol Racing. Dokładnie w takim zestawieniu, Poliamid Rally Team mocnym akcentem zakończył poprzedni rok. W finałowej rundzie sezonu 2020, którą był Rajd Świdnicki-Krause, Płachytka z Nowaczewskim wywalczyli trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej zawodów.

Cel na sezon 2021 to skuteczna walka o punkty w ProfiAuto Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski.

- Przed sezonem długo analizowałem plany, możliwości i warianty. Chłodne kalkulacje to jedno, a emocje, jakie budzą rajdy i ściganie na ułamki sekund to drugie. Trudno zapomnieć o tym, co czuje załoga, która może rywalizować samochodem klasy R5, starając się na każdym odcinku odkryć i wykorzystać jak najwięcej możliwości jakie daje taka konstrukcja. Dlatego zdecydowałem się kontynuować starty za kierownicą Skody Fabii Rally2 Evo. Bardzo się z tego cieszę, tak samo, jak z tego, że będzie mi towarzyszył Jacek Nowaczewski. Dobrze się rozumiemy, a jak pokazały poprzednie rajdy – nasza współpraca daje też obiecujące rezultaty - powiedział Sylwester Płachytka.

- Celem i ambicją jest walka o podium w mistrzostwach Polski, ale w tak „zakręconym” czasie trudno jest jednoznacznie ocenić czy wszystkie rajdy się odbędą i czy my będziemy mogli stanąć na starcie każdej z rund. Jedno jest pewne – do każdego startu przygotujemy się tak dobrze, jak to będzie możliwe i pojedziemy tak, by dać maksimum satysfakcji, sobie i kibicom – dodał.