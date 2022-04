Po dwóch latach przerwy Rajd Świdnicki-Krause powrócił do tradycyjnego wiosennego terminu i po raz siódmy w ciągu ostatnich 10 lat rozpoczyna walkę o tytuły rajdowych mistrzów Polski. W dwóch poprzednich sezonach obostrzenia związane z pandemią COVID-19 wymusiły przesunięcie Rajdu Świdnickiego-Krause na październik.

Rajd Świdnicki-Krause, wcześniej znany jako Rajd Elmot, organizowany jest od 1972 roku, a od 1978 roku nieprzerwanie stanowi rundę Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.

14 zgłoszonych załóg przywiezie do Świdnicy samochody klasy R5/Rally2, czyli najszybsze i najbardziej zaawansowane konstrukcje, jakimi można się ścigać na krajowych oesach. Najpopularniejszą rajdówką w tym gronie jest Skoda Fabia Rally2 evo, którą dysponować będzie sześć duetów. Cztery załogi zapowiedziały start w Hyundaiach i20 R5.

Z pierwszym numerem startowym do rywalizacji ruszą triumfatorzy ubiegłorocznej edycji Rajdu Świdnickiego-Krause, czyli Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel (Skoda Fabia Rally2 evo). Za reprezentantami ORLEN Team ustawiono Sylwestra Płachytkę i Jacka Nowaczewskiego (Skoda Fabia Rally2 evo), którzy w 2020 i 2021 roku stawali na podium w Świdnicy. Trójkę na rajdówkę naklei Adrian Chwietczuk (Skoda Fabia Rally2 evo). Olsztynianin nie ujawnił jeszcze nazwiska pilota. Jedyni obcokrajowcy w stawce - Tom Kristensson i Andreas Johansson otrzymali czwarty numer startowy. Szwedzi skorzystają z Hyundaia i20 R5 z polskiego zespołu Kowax 2BRally Racing. Pierwszą piątkę listy zgłoszeń zamyka Grzegorz Grzyb (Skoda Fabia Rally2 evo). Dwukrotny rajdowy mistrz Polski stanie przed szansą dołączenia do grona znakomitych rekordzistów tej imprezy, czyli Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza. Nieodżałowani mistrzowie triumfowali w tych zawodach pięciokrotnie. W drodze do tego celu Grzyba pilotować będzie Adrian Sadowski.

Do startów samochodami klasy R5/Rally2, a konkretnie Hyundaiami i20 R5 wracają również Łukasz Byśkiniewicz oraz Marcin Słobodzian. Pierwszemu notatki podyktuje Daniel Siatkowski, a drugiemu Michał Poradzisz.

Łącznie samochodami z napędem na cztery koła dysponować będzie 27 załóg. Wśród nich są dwa duety zgłoszone w klasie 3, w której rywalizują zawodnicy w samochodach Rally3. Mowa o Kamilu Bolku z Łukaszem Jastrzębskim, którzy kontynuują starty Fordem Fiesta Rally3 oraz Marcinie Kowalu z Sebastianem Lenkowskim, którzy do tego samego samochodu przesiadają się z Mitsubishi Lancera.

37 zgłoszeń to załogi w samochodach z napędem na jedną oś. Nie ma wśród nich obrońców tytułu w kategorii 2WD, czyli Jakuba Brzezińskiego z Dariuszem Burkatem. Najwyżej rozstawieni w tzw. ośce są ubiegłoroczni II wicemistrzowie Polski – Błażej Gazda i Maciej Mikuliszyn (Peugeot 208 Rally4). Do identycznej rajdówki wsiądzie znany z równie szybkiej, co efektownej jazdy Adam Sroka, pilotowany przez Patryka Kielara. Do samochodu Rally4 przesiada się także triumfator ubiegłorocznego pucharu debiutanta, czyli Gracjan Predko, który na prawy fotel Renault Clio zaprosił doświadczonego Bogusława Browińskiego.

Stawkę w HRSMP otwierają Marek Suder i Marcin Kowalik. Tuż za nimi ustawiono Roberta Lutego i Marcina Celińskiego.

O wynikach rywalizacji w 50. Rajdzie Świdnickim-Krause zdecydują rezultaty uzyskane na 10 odcinkach specjalnych o łącznej długości blisko 120 km. Cztery próby zostają rozegrane popołudniu i wieczorem w sobotę, 23 kwietnia. Pozostałe sześć zaplanowano na niedzielę, 24 kwietnia.

informacja prasowa/motorsport.com

