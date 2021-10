Na sam początek dnia organizatorzy zafundowali załogom najdłuższą w programie próbę Jahodna. Oes rusza na północnych obrzeżach Koszyc, a jego pierwsze fragmenty zapętlono.

Ponad 23 kilometry najszybciej przejechali Marczyk i Gospodarczyk. Duet przygotowujący się przy okazji do Rajdu Węgier - rundy ERC - o 7,1 s pokonał Wojciecha Chuchałę i Sebastiana Rozwadowskiego. Podium skompletowali Tomasz Kasperczyk i Damian Syty [+11,4 s].

Tuż za trójką zameldowali się Laszlo Nemet i Imre Toth [+15,2 s]. Kacper Wróblewski i Jakub Wrobel rozpoczęli dzień od piątego czasu [+20 s]. Zwycięzcy nocnej Bogoty 2 - zamykającej pierwszy etap - Łukasz i Tomasz Kotarbowie uzyskali szósty rezultat [+21,2 s].

Po OS5 przewaga Marczyka na Kotarbą urosła do 41,5 s. Do Citroena C3 Rally2 zbliża się Chuchała. Popularny Siemanko musi odrobić 3,2 s. Strata Wróblewskiego przekracza minutę, a 16,5 s do kierowcy Orlen Team traci Kasperczyk.

