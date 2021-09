Rajd Śląska odbędzie się w dniach 10-11 września. Łącznie do ProfiAuto RSMP, Motul HRSMP i RSMŚl zgłosiło się 106 załóg.

Jedynkę na swoją Skodę Fabię Rally2 evo przykleją liderzy mistrzostw Polski - Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk.

- Mogę oficjalnie potwierdzić, że wraz z Szymonem pojawimy się na 5 rundzie Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, Rajdzie Śląska - poinformował we wtorek Mikołaj Marczyk. - Po udanych pierwszych 4 rundach mistrzostw Polski dołożyłem wszelkich starań, abyśmy mogli stanąć na starcie Rajdu Śląska.

- Nie było to jednak proste zadanie, ponieważ nasza rajdówka jest w tej chwili w drodze na Azory, a my z Szymonem mieliśmy zacząć naszą podróż już w sobotę - dodał. - Przesunęliśmy jednak nasze loty na dzień później i dzięki uprzejmości stajni Eurosol, która wyjątkowo na ten rajd podstawi nam auto, będziemy mogli cieszyć Was naszą jazdą na Śląsku.

- Przed nami wielkie wyzwanie. Dwa rajdy w dwa tygodnie, oddalone od siebie o ponad 5000 km, na dwóch różnych nawierzchniach. Nie podjąłbym jednak takiej decyzji, gdybym nie wierzył w nas i w to, że jesteśmy w stanie w dobrym stylu, pełni energii stanąć do rywalizacji w obydwu rajdach - przekazał. - Bardzo lubię Rajd Śląska, natomiast debiut w Rajdzie Azorów wydaje się być jednym z większych wyzwań dla mnie w tym sezonie i całkowicie nowym rodzajem szutru. Trzymajcie za nas mocno kciuki, a my postaramy się jak tylko potrafimy, żeby pokazać się z dobrej strony.

Marczyk i Gospodarczyk ostatni raz startowali w Rajdzie Śląska w 2019 roku, podczas którego przypieczętowali tytuły mistrzów Polski.