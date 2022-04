Pochodzący z Krakowa Marcin Słobodzian w sezonach 2017 i 2018 reprezentował barwy Subaru Poland Rally Team, zdobywając m.in. tytuł mistrza Polski w klasie Open N. Za kierownicą samochodu klasy R5 zadebiutował w 2019 roku, podczas 47. edycji Rajdu Świdnickiego-Krause, w którym razem z Kamilem Kozdroniem zajął drugie miejsce. W sezonie 2020 wraz z Robertem Hundlą, zasiadając w Hyundaiu i20 R5, uplasowali się na piątej pozycji w krajowym czempionacie.

Po rocznej przerwie ponownie pojawi się na krajowych oesach i wystartuje w inauguracyjnej rundzie RSMP 2022.

- Pojadę z Michałem Poradziszem. Na razie jeździliśmy razem tylko na testach, ale współpracujemy też w innych dziedzinach, więc liczę, że także i w rajdówce będzie dobrze - tłumaczył Marcin Słobodzian na łamach serwisu RSMP.pl.

W Górach Sowich 30-latek skorzysta z modelu rajdówki, którą zaliczył swój ostatni start w rundzie RSMP, czyli z wspomnianego Hyundaia i20 R5: - Na razie mogę potwierdzić tylko start w Rajdzie Świdnickim. Pierwotnie planowałem pełny sezon RSMP, w innym samochodzie, ale sytuacja na świecie pokrzyżowała mi plany. Otrzymałem jednak atrakcyjną propozycję, więc przy wsparciu partnerów udało się sfinalizować start w jubileuszowym Rajdzie Świdnickim-Krause.

To właśnie w Świdnicy Słobodzian wywalczył najlepszy wynik w historii swoich startów w RSMP, czyli drugie miejsce w generalce zawodów: - Zdaję sobie sprawę z tego, że długo się nie ścigałem, ale mam nadzieję, że odpowiednio się rozgrzeję na testach. Jeśli poczuję się dobrze i pewnie za kierownicą, to nie będę kalkulował i pojadę tak szybko jak potrafię, by walczyć o czołowe lokaty.

Rajdówkę dla duetu Słobodzian/Poradzisz przygotuje EvoTech. Będzie to egzemplarz i20 R5, którym jeździł m.in. Jari Huttunen - mistrz Polski z 2020 roku.

Marcin Słobodzian ma na koncie 25 startów w rundach krajowego czempionatu, z czego osiem w samochodzie klasy R5. Startował Fordem Fiestą R5, Skodą Fabią R5 oraz wspomnianą konstrukcją Hyundai Motorsport.

