Przesiadka Wróblewskiego

Reprezentant Orlen Team o zmianie samochodu poinformował za pośrednictwem swojego fan page. W sezonie 2020 do tej pory startował Volkswagenem Polo R5. Od Rajdu Śląska będzie rywalizował za kierownicą Skody Fabii R5. Zakończył również współpracę z zespołem Rallytechnology.

- Rajd Śląska zbliża się̨ wielkimi krokami i przed drugą rundą RSMP wprowadzamy trochę zmian - poinformował Wróblewski.

- Przesiadamy się do Skody Fabii Rally2 evo. To była ciężka decyzja ale zrobimy wszystko by prędkość w czeskiej konstrukcji nie była gorsza niż ta w niemieckiej - dodał. - A w to nie wątpię bo to dalej ten sam koncern przecież. Sezon jest krótki, a my patrzymy daleko w przyszłość. Stawiamy zresztą̨ na rozwiązanie, które sprawdziło się już u wielu bardzo szybkich kierowców. Dziękujemy Rallytechnology za dotychczasową współpracę.

Rajd Śląska odbędzie się w dniach 11-12 września.