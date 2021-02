PZM opublikował regulamin RSMP 2021

Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski pozostają własnością Polskiego Związku Motorowego. Nadzór nad przebiegiem RSMP sprawuje Główna Komisja Sportu Samochodowego (GKSS). Zawody są organizowane przez Automobilkluby i Kluby sfederowane w PZM.

Kalendarz RSMP 2021 liczy siedem rund:

Rajd Świdnicki-Krause 23-25 kwietnia

Rajd Nadwiślański 14-16 maja

Rally Žemaitija 4-6 czerwca

Rajd Polski 18-20 czerwca

Rajd Rzeszowski 5-7 sierpnia

Rajd Śląska 10-12 września

Rallye Košice 15-17 października

Rajdy zostały podzielone na kategorie:

- Kategoria I: Rajd Polski, Rajd Rzeszowski, Rajd Koszyc;

- Kategoria II: Rajd Świdnicki-Krause, Rajd Nadwiślański, Rajd Žemaitija, Rajd Śląska.

Łączna zaplanowana długość odcinków specjalnych dla rajdów kategorii I będzie nie mniejsza niż 130 km, przy zachowaniu warunku iż każdy z rajdów kategorii I będzie składał się z dwóch etapów, a każdy z etapów będzie liczył minimum 65 km OS. Natomiast każdy z rajdów kategorii II musi zawierać się w zakresie 100-120 km OS.

Wzrosło wpisowe do rajdów. Teraz z reklamą dodatkową organizatora dla klasy 2 wynosi 27 zł/km OS. W przypadku klas 3 i Open 4WD 23 zł/km OS. Dla klas 4, 5, OPEN 2WD to 19 zł/km OS, a dla HR2, HR3, HR4, HR5, HR BMW, OPEN 2WD, wpisowe wynosi 15 zł/km OS.

Aby zdobywać punkty w jakiejkolwiek klasyfikacji rocznej i być sklasyfikowanym na koniec sezonu kierowca musi dokonać rejestracji do cyklu RSMP (niezarejestrowani kierowcy nie odbierają punktów do klasyfikacji rocznej). Rejestracji do cyklu RSMP należy dokonać najpóźniej na jeden dzień przed terminem publikacji listy zgłoszeń rundy RSMP, od której kierowca chce zdobywać punkty do klasyfikacji mistrzostw. Do tego dochodzą opłaty:

- 1000 zł, priorytet RSMP1 (upoważnia do zdobywania punktów we wszystkich klasyfikacjach mistrzostw samochodem dowolnej klasy),

- 500zł, priorytet RSMP2 (upoważnia do zdobywania punktów we wszystkich klasyfikacjach mistrzostw samochodem dowolnej klasy za wyjątkiem klas 2/3/OPEN 4WD).

We wszystkich klasyfikacjach generalnych każdego rajdu będzie stosowany dotychczasowy system punktacji. Jest jednak nowość w przypadku rajdów kategorii I. Będzie prowadzona dodatkowa klasyfikacja każdego etapu rajdu wg klucza I-5, II-4, III-3, IV-2, V-1.

Tak, jak do tej pory, Power Stage będzie dodatkowo punktowany w klasyfikacji generalnej, klasyfikacji generalnej 2WD, ale w sezonie 2021 również w klasyfikacji poszczególnych klas rajdu wg następujących zasad: 5, 4, 3, 2, 1 pkt. odpowiednio za zajęcie pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego i piątego miejsca w danej klasyfikacji.

Samochody Grupy RallyN zostaną w sezonie 2021 dopuszczone wyłącznie w Pucharze Debiutanta (PD). Do pucharu będą zaliczane następujące imprezy: Rajd Świdnicki-Krause, Rajd Nadwiślański, Rajd Rzeszowski, Rajd Śląska.

Lista priorytetowa PZM w sezonie 2021:

- Łukasz Byśkiniewicz

- Grzegorz Grzyb

- Kajetan Kajetanowicz

- Tomasz Kasperczyk

- Łukasz Kotarba

- Miko Marczyk

- Marcin Słobodzian

Wykaz samochodów WRC dopuszczonych do klasy HR2 wzbogacił się o: Citroen Xsara WRC, Peugeot 307 WRC, Subaru Impreza WRC (data zakończenia homologacji 31.12.2013).

Pełna treść regulaminu dostępna jest pod tym LINKIEM.