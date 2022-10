Rajd Koszyc: mistrzostwo kraju dla Polaka czy Szweda?

Zawody rozgrywane na asfaltowych oesach wokół drugiego największego miasta Słowacji rozstrzygną kwestię tytułu rajdowych mistrzów Polski. Szansę na końcowy triumf zachowały dwie załogi: Grzegorz Grzyb i Adam Binięda oraz Szwedzi – Tom Kristensson i Andreas Johansson.

Rajd Koszyc po raz piąty jest rundą RSMP. W poprzednim sezonie swój drugi tytuł mistrzów Polski w Koszycach przypieczętowali Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk (Skoda Fabia Rally2 evo). Przed 2021 rokiem, uczestnicy mistrzostw Polski rywalizowali we wschodniej Słowacji w sezonach 2010, 2011 i 2012. Impreza miała zakończyć również sezon 2020, ale ostatecznie odwołano ją z powodu pandemii koronawirusa, a finałowym starciem był Rajd Świdnicki-Krause.

48. edycja Rajdu Koszyc to nie tylko runda RSMP. Zawody zaliczane są również do kalendarzy mistrzostw Słowacji, FIA CEZ (mistrzostwa strefy Europy Centralnej), historycznych mistrzostw Słowacji, a także rajdowego pucharu Słowacji. Łącznie, we wszystkich cyklach, zgłosiło się 78 załóg, z czego 18 to duety walczące o punkty do klasyfikacji RSMP.

Dla kogo tytuł?

Z jedynką na trasę ruszą wiceliderzy punktacji mistrzostw Polski – Grzegorz Grzyb i Adam Binięda (Skoda Fabia Rally2 evo). Za dwukrotnym zwycięzcą Rajdu Koszyc ustawiono Toma Kristenssona i Andreasa Johanssona (Hyundai i20 R5), liderów tabeli. Pojedynek między tymi dwoma załogami będzie najważniejszym w Rajdzie Koszyc, bowiem stawką jest tytuł mistrzów Polski 2022. Grzyb walczy o swój trzeci triumf w klasyfikacji RSMP, a Kristensson o pierwszy.

W siedmiu rozegranych rundach Kristensson i Johansson zgromadzili łącznie 200 punktów. Reprezentanci Kowax 2Brally Racing wygrali dwie rundy szutrowe - 41. Rajd Podlaski, Rajd Żmudzi oraz przedostatni w kalendarzu – 67. Rajd Wisły. Szwedzi mają na swoim koncie także trzecią lokatę w Rajdzie Świdnickim-Krause oraz drugie miejsca wywalczone w ORLEN 78. Rajdzie Polski i Rajdzie Śląska.

Z kolei Grzyb i Binięda mogą pochwalić się dorobkiem 186 punktów. Ta załoga była najlepsza w Marma 31. Rajdzie Rzeszowskim i Rajdzie Śląska. Na asfaltowych trasach Rajdu Świdnickiego-Krause i Rajdu Wisły finiszowali na drugim miejscu. Punkty za trzecią lokatę zdobyli w na Litwie (Rajd Żmudzi) i na Mazurach (ORLEN 78. Rajd Polski).

Do końcowej klasyfikacji sezonu liczy się siedem najlepszych wyników z ośmiu rund. W każdej z nich można zdobyć maksymalnie 35 punktów. 30 za miejsce w klasyfikacji generalnej i 5 za najlepszy czas na Power Stage – finałowym odcinku rajdu.

Grzyb i Binięda, aby zostać mistrzami Polski muszą na Słowacji zdobyć 16 punktów więcej niż Szwedzi lub 17 – jeśli nie zwyciężą w rajdzie. Grzyb ma ogromne doświadczenie w tej imprezie. Startował w niej aż 14 razy, a sześciokrotnie stawał na podium, w tym dwukrotnie na najwyższym stopniu.

W lepszej sytuacji są jednak liderzy tabeli. Kristensson i Johansson zostaną rajdowymi mistrzami Polski 2022, niezależnie od wyniku Grzyba i Biniędy, jeśli zajmą w Koszycach trzecie miejsce. Szwedzi potrzebują dokładnie 20 punktów, które mogą zdobyć zajmując nawet szóstą pozycję, po warunkiem, że „brakujące” oczka uzbierają na Power Stage.

Kristensson ma szansę zostać czwartym obcokrajowcem, który sięgnął po tytuł mistrza Polski. W 1973 roku dokonał tego Włoch Lelio Lattari, w latach 2007-2009 najlepszy był Francuz Bryan Bouffier, a w sezonie 2020 mistrzostwo zdobył Fin Jari Huttunen.

Osiemnastka pod flagą biało-czerwoną

Oprócz dwóch wspomnianych załóg, start w Koszycach zaanonsowało jeszcze 16 innych duetów zgłoszonych w ramach rundy RSMP. Stawkę najszybszych i najbardziej zaawansowanych samochodów klasy R5/Rally2 uzupełniają Dariusz Poloński i Łukasz Sitek (Volkswagen Polo GTI R5, nr 8) oraz Michał Tochowicz i Piotr Białowąs (Citroen C3 Rally2, nr 7). Trzeci numer startowy należy do Jaroslava i Erika Melicharków, dysponujących Fordem Fiestą WRC (niezgłoszeni do RSMP). Ciekawą rajdówkę, a konkretnie Skodę Fabię z kitem R4 firmy Oreca, przywiezie Martins Sesks, który w 2018 roku wygrał z Tomem Kristenssonem rywalizację o mistrzostwo Europy w kategorii ERC 3 oraz ERC Junior U27. 23-letniego Łotysza pilotować będzie Renars Francis.

W klasie 3 powalczą dwie załogi w Fordach Fiesta Rally3 - Marcin Kowal i Sebastian Lenkowski oraz Marek Roeffler i Marek Bała, którzy zaliczą pierwszy start autem tej kategorii. W ramach klasy NAT2 powalczą trzy duety z Polski: Rafał Kwiatkowski i Jacek Zieliński (Subaru Impreza STI), Tomasz Ociepa i Kamil Kozdroń (Ford Fiesta Proto) oraz Piotr Parys i Andrzej Górski (również Fiesta Proto).

W stawce RSMP są również załogi w samochodach z napędem na jedną oś. Czwórka z klasy czwartej to Grzegorz Bonder i Paweł Pochroń (Renault Clio Rally4), Błażej Gazda i Maciej Mikuliszyn (Peugeot 208 Rally4), Marek Nowak z Adamem Grzelką (Opel Corsa Rally4) oraz Balbina Gryczyńska i Łukasz Gwiazda (Ford Fiesta Rally4).

Osamotnieni w klasie 4R2 będą Dawid Charytanowicz i Daniel Dymurski (Opel Adam R2). Z kolei w NAT4 zmierzą się trzy załogi: Paweł Latos i Dominik Ragiel (Honda Civic Type-R), Rafał Kulka i Aneta Marcol oraz Jakub Matulka i Mateusz Martynek (obie w Fordach Fiesta R200).

Blisko 125 km ścigania

Pierwszy etap Rajdu Koszyc zaplanowano na sobotnie popołudnie, 22 października. Zawodnicy będą się ścigać na wschód od miasta. W harmonogramie są trzy przejazdy próby Izra (9,4 km) oraz dwa starcia na najdłuższym w imprezie oesie Bogota (18,45 km). Ostatni z sobotnich odcinków będzie rozegrany już po zmroku.

Na niedzielę, 23 października organizatorzy przygotowali próby zlokalizowane na północny-zachód od Koszyc: Jahodna (13,15 km) oraz Ruzin (6,65 km). Każda z nich będzie pokonywana trzykrotnie. Łączna długość wszystkich jedenastu odcinków specjalnych to 124,5 km. Zakończenie zawodów – w niedzielę o 13:45 pod stadionem miejskim w Koszycach.

Co, gdzie i kiedy - program 48. Rajdu Koszyc - 8. rundy RSMP 2022

Sobota, 22 października (5 odcinków specjalnych, łącznie 65,1 km):

13:45 – OS 1: Izra (9,4 km)

14:20 – OS 2: Bogota (18,45 km)

15:30 – Serwis A: 30 min. (Koszyce, stadion miejski)

16:45 – OS 3: Izra (9,4 km)

17:20 – OS 4: Bogota (18,45 km)

18:07 – OS 5: Izra (9,4 km)

19:15 – Serwis B: 45 min. (Koszyce, stadion miejski)

Niedziela, 23 października (6 odcinków specjalnych, łącznie 59,4 km):

7:45 – Serwis C: 15 min. (Koszyce, stadion miejski)

8:20 – OS 6: Jahodna (13,15 km)

8:48 – OS 7: Ruzin (6,65 km)

9:35 – OS 8: Jahodna (13,15 km)

10:03 – OS 9: Ruzin (6,65 km)

11:22 – Serwis D: 30 min. (Koszyce, stadion miejski)

12:12 – OS 10: Jahodna (13,15 km)

12:40 – OS 11: Ruzin (6,65 km)

13:35 – Serwis E: 10 min. (Koszyce, stadion miejski)

13:45 – Ceremonia mety (Koszyce, stadion miejski)

RSMP 2022 – punktacja przed 48. Rajdem Koszyc (runda 8/8):

1. Kristensson/Johansson 200 pkt.

2. Grzyb/Binięda 186 pkt.

3. Wróblewski/Wróbel 158 pkt.

4. Gabryś/Dymurski 98 pkt.

5. Lubiak/Dachowski 71 pkt.

6. Byśkiniewicz/Siatkowski 71 pkt.

7. Płachytka/Nowaczewski 69 pkt.

8. Bolek/Jastrzębski 62 pkt.

9. Jacek Sobczak 47 pkt.

10. Sroka/Kielar 44 pkt.

RSMP 2022 – punktacja 2WD przed 48. Rajdem Koszyc (runda 8/8):

1. Sroka/Kielar 185 pkt.

2. Jacek Sobczak 151 pkt.

3. Bonder/Heller 114 pkt.

4. Gazda/Mikuliszyn 109 pkt.

5. Nowak/Grzelka 94 pkt.

rsmp.pl