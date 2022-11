Zawody z bazą w Makowie Podhalańskim zebrały wiele pozytywnych opinii, w tym najważniejszą - obserwatora Polskiego Związku Motorowego - i zgłosiły swoją chęć do organizacji rajdu najwyższej rangi.

Valvoline Rajd Małopolski organizowany jest przez Automobilklub Śląski, a promowany przez firmę GB Promotion. Dwie pierwsze edycje za każdym razem gromadziły na starcie blisko 100 załóg, które rywalizowały na pięknych terenach powiatu suskiego oraz powiatu wadowickiego. Trzecia edycja, być może już w randze RSMP, zostanie rozegrana w terminie 7-8 lipca lub 21-22 lipca 2023 roku.

- Pozytywne opinie obserwatora, ale także zawodników i kibiców, to dla nas najlepsze wynagrodzenie za trud włożony w organizację. Wraz z całym sztabem już we wrześniu podjęliśmy decyzję, że chcemy spełnić swoje marzenia i spróbować zorganizować rundę RSMP. Oczywiście wiemy, jak trudne przed nami zadanie, które wymaga dużej pracy i jeszcze większych środków. Mamy jednak świetnych partnerów i specjalistów wokół siebie, z którymi nie ma rzeczy niemożliwych. Ostateczną decyzję o wyglądzie kalendarza RSMP 2023 podejmuje oczywiście Główna Komisja Sportu Samochodowego, nam pozostaje czekać - powiedział Maciej Stabrawa, dyrektor Valvoline Rajdu Małopolski.

Zawody kładą bardzo mocny nacisk na promocję, która pozwala docierać nie tylko do najdalszych zakątków naszego kraju, ale także i poza granice. Ubiegłoroczne zwroty medialne przekroczyły milion złotych, a łączny czas emisji transmisji i reportaży w telewizji wyniósł 1057 minut (ponad 17 godzin).

- Staramy się przygotować produkt kompletny, który będzie łączył ze sobą aspekty sportowe, wizualne i medialne na najwyższym możliwym poziomie. Tylko dzięki pracy wielu osób to się udaje. W raporcie obserwatora mogliśmy przeczytać, że „w Polsce pojawiła się bardzo solidna impreza, nieustępująca poziomem rundom Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, a w kilku aspektach wręcz wyróżniająca się na ich tle”. To wielkie docenienie pracy sztabu, bo każdy jego członek dawał z siebie wszystko. Czy uda się w przeciągu zaledwie trzech lat awansować od imprezy amatorskiej do RSMP? Zobaczymy, to byłoby coś - dodał Gabriel Borowy, przewodniczący komitetu organizacyjnego.

Decyzje dotyczące obecności Valvoline Rajdu Małopolski w kalendarzu RSMP wpłyną na ostateczny wygląd trasy i logistyki rajdu. Szczegóły te podane zostaną w późniejszym terminie, jednak niezależnie od angażu do RSMP zawody rozegrane zostaną jako rajd okręgowy.

