Rajd Nadwiślański w liczbach

Pierwszą edycję rajdu zorganizowano w 2013 roku i impreza stanowiła drugą rundę Rajdowego Pucharu Polski. Najlepsi okazali się Jarosław i Marcin Szejowie, którzy o ponad minutę pokonali Marka Mularczyka i Pawła Pochronia. Oba duety skorzystały z Citroenów C2 R2 Max. Podium uzupełnili korzystający z Abartha 500 R3T Robert Halicki i Tomasz Tkacz. W klasie gość najlepsi byli Tomasz Kuchar i Daniel Dymurski w Peugeocie 207 S2000.

Rok później impreza dołączyła do kalendarza RSMP, w którym gościła co roku. Historyczny debiut okazał się szczęśliwy dla Wojeciecha Chuchały i Sebastiana Rozwadowskiego, którzy o cztery sekundy wyprzedzili Grzegorza Grzyba i Daniela Siatkowskiego. To najmniejsza różnia, jaką zanotowano między czołowymi załogami w tym rajdzie. Oba duety korzystał z Fordów Fiest R5. W 2015 roku Grzyb i Robert Hundla pokonali Bryana Bouffiera i Thibaulta de la Haye o 4,4 sekundy. Największa różnica dzieliła zwycięzców i drugą załogę w 2017 roku. Filip Nivette i Kamil Heller byli o minutę i 29,5 sekundy lepsi od Zbigniewa Gabrysia i Artura Natkańca.

Najwięcej zwycięstw odniósł Jakub Brzeziński, który jako jedyny może pochwalić się dwoma triumfami (2016 i 2018). Na liście zwycięzców obok wspomnianych już kierowców znajdziemy Tomasza Kasperczyka (2019). Wśród modeli aut po trzy triumfy mają Ford Fiesta R5 i Skoda Fabia R5. Jedno zwycięstwo ma Citroen C2 R2 Max. Na podium najczęściej stawał Grzegorz Grzyb, który trzy razy otwierał szampana.

Mimo krótkiej historii imprezy jest tylko jeden kierowca, który zaliczył każdą edycję. Sławomir Strychalski pierwsze dwa rajdy przejechał w klasyfikacji RPP, a kolejne pięć w RSMP. Najlepszy wynik uzyskał w 2018 roku, gdy za kierownicą Nissana 350Z znalazł się na dziewiątym miejscu w klasyfikacji generalnej i wygrał klasę 2WD.

