Rajd Podlaski wg aktualnej wersji kalendarza, ma stanowić drugą rundę RSMP 2022. Zawody zaplanowane są w terminie 21-22 maja. Impreza jest pierwszą z trzech z rzędu szutrowych odsłon mistrzostw Polski.

- Ostatnio trudno planować jest nawet przyszły dzień - czytamy na stronie rajdu. - Wojna na Ukrainie sprawiła, że myślami jesteśmy z naszymi Sąsiadami, a i wielu z nas czynnie wspomaga tym, którzy potrzebują pomocy. Sytuacja rodzi również problemy logistyczne, a kalendarz jest nieubłagany i w cieniu tych wydarzeń, pracujemy, realizujemy to, na co czekacie.

- W związku z krążącymi pogłoskami, że przez sytuację na Polsko-Białoruskiej granicy tegoroczny Rajd Podlaski się nie odbędzie, chciałbym wszystkich uspokoić - powiedział Piotr Bagniuk, dyrektor rajdu. - Owszem były pewne obawy, ale do momentu wybuchu wojny na Ukrainie pierwotna koncepcja rajdu była do zrealizowania. Niestety niedługo po 24 lutym dostaliśmy jasny sygnał, że nie będzie zgody na trasę rajdu w strefie wyjątkowej. Było to o tyle kłopotliwe, że straciliśmy najdłuższy, bo 25km odcinek specjalny. Czyli w praktyce blisko połowę OS-ów. Przygotowaliśmy jednak nowy, niemal o tej samej długości OS, a zarządcy dróg w ekspresowym tempie poparli nasz pomysł. Pomimo że to wszystko opóźniło nasze przygotowania o blisko miesiąc, to chciałbym jeszcze raz zapewnić, że kontynuujemy przygotowania do 41. Rajdu Podlaskiego.