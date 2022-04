RSMP w tym roku ruszy w dniach 23-24 kwietnia. Na początek sezonu 120 km ścigania podzielone na 10 odcinków specjalnych przygotowali organizatorzy 50. Rajdu Świdnickiego-Krause. Podczas jubileuszowej edycji klasyka w Górach Sowich zawodnicy zmierzą się na mocno zmodyfikowanej względem poprzednich lat trasie.

W sobotę po odcinku testowym kibice dwukrotnie będą mogli zobaczyć rajdówki w akcji na ulicach Świdnicy podczas próby Świdnica – Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (OS 1 i OS 4 - 2,75 km). Pomiędzy przejazdami tego oesu zawodników czeka rywalizacja o Puchar Dziećmorowic na trasie z Świdnicy do Zagórza Śląskiego (OS 2 - 17,1 km) oraz z Walimia do Rościszowa (OS 3 - 8,85 km). Harmonogram drugiego etapu tworzą trzy odcinki specjalne, każdy pokonywany dwukrotnie. Najpierw rajdowe załogi ruszą z Ludwikowic do Kamionek (OS 5 i 8 - 14,1 km), by następnie rywalizować na trasie z Rościszowa do Walimia (OS 6 i 9 - 8,45 km). Obie niedzielne pętle zwieńczy najdłuższa w rajdzie próba wiodąca z Zagórza Śląskiego do Świdnicy (OS 7 i 10 - 21,3 km).

Relację na żywo przeprowadzi Wena Sport Live. Transmisje będą dostępne m.in. na stronie Motorsport.com Polska oraz fan page serwisu.

- Wena Sport Live przeprowadzi bezpośrednią relację z imprezy – poinformował Piotr Plezia, właściciel tej firmy. - Mamy do dyspozycji wiele kamer, które ustawione są na najważniejszych punktach na trasie. Do tego profesjonalni komentatorzy ( m.in Andrzej Englert) i studio telewizyjne. Przy produkcji pracuje kilkanaście osób. Nad całością czuwa niezastąpiona Paulina Przydryga.

Pytany o zainteresowanie transmisjami z rajdów, w wywiadzie udzielonym dla WrocławskieFakty.pl dodał: - Jest coraz większe. Staramy się regularnie pokazywać imprezy rajdowe w Polsce. Nie tylko te topowe ale także mniejsze rangą. Jako jedyni w Polsce pokazujemy rajdy od Mistrzostw Polski po trzecioligowe ściganie. W trakcie sezonu relacjonujemy dwa-trzy rajdy w miesiącu. Ogląda nas nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Mamy widzów z całego świata. Oglądają nas kibice w Holandii, Belgii, Szwecji, Niemczech , Wielkiej Brytanii, a nawet w Argentynie. Dzięki nam polonia ma jedyny tak bliski kontakt z rajdami w naszym kraju. Dbamy o jakość relacji i profesjonalizm. Chcemy, żeby kibice, którzy nie mogą być na rajdzie a oglądając nasz przekaz poczuli się niemal jak na trasie. Z drugiej strony można też obejrzeć retransmisję z imprezy, więc również po zakończeniu zmagań , już na chłodno widz siada i może analizować to co widział stojąc przy trasie.

- Wiara to jedno, ale postaram się dołożyć cegiełkę, żeby tak się właśnie stało. I to mam nadzieję już w niedalekiej przyszłości - odniósł się do ponownego budowania zainteresowania rajdami w Polsce. - Pamiętam jak ścigał się Krzysztof Hołowczyc. Cała Polska żyła wtedy rajdami. Na trasach było tysiące kibiców, a zawodnicy mieli status gwiazd. Rajdy były wtedy jedną z najpopularniejszych dyscyplin w naszym kraju. Dlaczego nie możemy do tego powrócić? Możemy i to zrobimy!

Harmonogram transmisji zostanie podany bliżej terminu Rajdu Świdnickiego-Krause.