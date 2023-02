Regulamin RSMP 2023 opublikowany

Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski w sezonie 2023 będą liczyły siedem rund:

Rajd Świdnicki (21-23.04) Rajd Polski (19-21.05), Rajd Podlaski (01-03.06) Rajd Małopolski (05-08.07) Rajd Rzeszowski (10-12.08) Rajd Śląśka (08-10.09) Rajd Wisły (29.09-01.10)

Dokładnie tak, jak w latach ubiegłych, aby zdobywać punkty w jakiejkolwiek klasyfikacji rocznej i być sklasyfikowanym na koniec sezonu, kierowca musi dokonać rejestracji do cyklu RSMP (niezarejestrowani kierowcy nie odbierają punktów do klasyfikacji rocznej).

Rejestracji do cyklu RSMP należy dokonać najpóźniej na jeden dzień przed terminem publikacji listy zgłoszeń rundy RSMP, od której chce się zdobywać punkty do klasyfikacji mistrzostw.

Jedną z najistotniejszych zmian w regulaminie względem poprzedniego roku jest rezygnacja z systemu odliczania części rajdów z całkowitego wyniku punktowego. W sezonie 2022 do klasyfikacji generalnej ostatecznie zaliczano siedem rajdów.

Czytaj również: Bez zagranicznych wojaży w RSMP

W 2023 roku we wszystkich klasyfikacjach rocznych, indywidualnych i zespołowych zawodnikom zostaną zaliczone punkty ze wszystkich rozegranych rund, bez odliczania.

We wszystkich klasyfikacjach każdego rajdu stosowana będzie punktacja niezależna od frekwencji w danej klasyfikacji, zgodnie z kluczem: 30, 24, 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 3, 2, 1.

Power Stage będzie dodatkowo punktowany w klasyfikacji generalnej, klasyfikacji generalnej 2WD oraz w klasyfikacji poszczególnych klas rajdu wg następujących zasad: 5, 4, 3, 2, 1 pkt. odpowiednio za zajęcie pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego i piątego miejsca w danej klasyfikacji.

Tak jak w sezonie 2022, w przypadku priorytetu RSMP1 rejestracja do Mistrzostw Polski wynosi 1000 złotych (upoważnia do zdobywania punktów we wszystkich klasyfikacjach mistrzostw samochodem dowolnej klasy). Dla priorytetu RSMP 2 kwota zostaje na pułapie 500 złotych (upoważnia do zdobywania punktów we wszystkich klasyfikacjach mistrzostw samochodem dowolnej klasy za wyjątkiem klas 2/3/NAT2).

Wzrosły za to inne opłaty i kary, między innymi kaucja towarzysząca zapowiedzi odwołania od decyzji ZSS do GKSS - z 2500 do 3000 złotych Wyższa będzie także kara za przekroczenie prędkości w ruchu drogowym w czasie trwana rajdu, która rośnie z 50 do 100 złotych za każdy km/h przy pierwszym wykroczeniu i ze 100 do 200 złotych przy drugim wykroczeniu.

Lista priorytetowa PZM w sezonie 2023:

− Łukasz Byśkiniewicz

− Zbigniew Gabryś

− Grzegorz Grzyb

− Kajetan Kajetanowicz

− Maciej Lubiak

− Miko Marczyk

− Kacper Wróblewski

W regulaminie RSMP na sezon 2023 pojawiły się również zapisy dotyczące skróconej kontroli dla załóg i samochodu z PBK-RSMP. Kontrola masy, plomb i wyposażenia samochodu oraz bezpieczeństwa osobistego załogi odbędzie się w dniu startu do rajdu, w miejscu i czasie podanym przez organizatora w regulaminie uzupełniającym rajdu.

Niezgodność samochodu podczas tej kontroli z regulaminem RSMP, kartą PBK-RSMP lub kartą KWBO na wniosek Delegata Technicznego skutkuje natychmiastowym wstrzymaniem startu załogi i nałożeniem kary przez ZSS, aż do dyskwalifikacji włącznie.

Regulamin RSMP 2023