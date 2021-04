Revolution Rally Team zostaje w RSMP

Lenkowski i Kowal zadebiutowali w mistrzostwach Polski w zeszłym roku. Rywalizację w klasie Open 4WD zakończyli na trzecim miejscu.

W ProfiAuto RSMP 2021 ponownie wsiądą do Mitsubishi Lancera Evo IX R4. Obsługą samochodu zajmie się Vacat Serwis & Motorsport.

- Oficjalnie możemy się już pochwalić. Udało się domknąć wszystkie sprawy, negocjacje i wraz z Sebastianem Lenkowskiw jedziemy cały sezon Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2021 To dla nas ogromne wyzwanie, już nie możemy się doczekać - przekazał zespół. - Ponownie wsiadamy do Mitsubishi Lancera Evo IX w specyfikacji OPEN 4WD. Mamy ogromny sentyment do tego auta i cały czas jazda nim sprawia, że na naszych twarzach pojawia się uśmiech.

- Również w sezonie 2021 mamy zaszczyt reprezentować firmę MAHLE, dziękujemy za zaufanie, będziemy godnie reprezentować niebieskie barwy na odcinkach rajdowych jak i poza nimi - dodają. - Wraz z nowym sezonem 2021 witamy na pokładzie nowy serwis rajdowy Vacat Serwis & Motorsport. Nie możemy się doczekać współpracy, będziemy polegać na wiedzy i doświadczeniu Rafała Grzesińskiego, wierzymy, że jego wskazówki i doświadczenie z Mitsubishi Lancerem pozwoli nam wykonać duży krok naprzód w naszej nauce rajdowego rzemiosła.

Tegoroczne starty rozpoczną od Rajdu Świdnickiego-Krause w dniach 24-25 kwietnia.