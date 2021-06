Rośnie przewaga Marczyka

W stawce RSMP najszybsi byli Tomasz Kasperczyk i Damian Syty. W trójce zameldowali się również Erik Cais i Jindriska Zakova (+0,9s) oraz Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk (+1,9s).

Czwarty czas wykręcili Callum Devine i James Fulton (+4,8s), a piąty Wojtek Chuchała i Sebastian Rozwadowski (+5s). Adrian Chwietczuk i Jarosław Baran stracili na tej próbie 5,9s.

- Jechało nam się dobrze, ale trafiliśmy na kilka chmur kurzu, musieliśmy zhamować się prawie do zera. Nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z taką sytuacją, zresztą bardziej doświadczeni koledzy twierdzą, że puszczanie nas co minutę na tak długi oes nie jest dobrym posunięciem, a czasami jest wręcz niebezpieczne. Straty do Miko raczej nie da się odrobić na tej ostatniej próbie, to świetny kierowca, ale pojadę swoje i zobaczymy - powiedział Chwietczuk.

Kolejne miejsca zajęli: Wróblewski/Wróbel (+7,6s), Jurecki/Kozdroń (+8s), Kotarba/Kotarba (+10,9s), Gabryś/Janik (+15,6s). Grzyb i Poradzisz stracili do dziesiątego miejsca 1,1s.

Przed decydującym starciem, drugim przejazdem Tomui, prowadzący w rundzie mistrzostw Polski – Marczyk, ma 5,4s przewagi nad Chwietczukiem. Chuchała jest trzeci (+23,5s), a czwarty Cais (+33,9s). Kasperczyk traci do Czecha 9,4s.

W generalce Vaidotas Zala i Andris Malnieks ponownie byli najszybsi na odcinku. Martynas Samsonas i Ervinas Snikas stracili do nich 4,8s.