RSMP ze sponsorem tytularnym

Sezon 2021 w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski zainaugurowany zostanie za niespełna cztery tygodnie. Pierwsze starcie odbędzie się przy okazji Rajdu Świdnickiego-KRAUSE w dniach 24-25 kwietnia. W poniedziałek poinformowano o wielu nowościach, związanych z tegorocznymi rozgrywkami.

Najważniejszą wiadomością jest obecność partnera tytularnego rozgrywek. Stała się nim marka ProfiAuto, zrzeszająca sklepy, hurtownie oraz serwisy samochodowe. Oficjalna nazwa cyklu brzmi więc ProfiAuto Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski. Sponsor tytularny pojawił się po trzech sezonach „posuchy”. Podobną rolę na przestrzeni ostatniej dekady pełnili po kolei: Orlen Oil, Lotos oraz Inter Cars razem Castrolem.

- Cieszymy się bardzo na tę współpracę i związaną z nią prawdziwie rajdową energię - przekazał Łukasz Kopiec, członek zarządu firmy Moto-Profil, dyrektor marketingu ProfiAuto. Wsparcie motorsportu jest spójne ze strategią naszej marki i stanowi logiczne dopełnienie działań promocyjnych ProfiAuto. Przyniesie też bez wątpienia dużo satysfakcji naszym partnerom. Za marką ProfiAuto stoją ludzie, którzy nie tylko pracują w branży motoryzacyjnej, ale są autentycznymi fanami motoryzacji, także „po godzinach”. Sportowa rywalizacja, dynamizm, optymizm to elementy związane z RSMP, z którymi mocno się utożsamiamy.

Polski Związek Motorowy nawiązał również współpracę z nowym promotorem. Popularyzacji ProfiAuto RSMP podjął się IQ Marketing Poland. Promotora reprezentuje, znany z tras rajdowych, Łukasz Lewandowski, wspólnie z Piotrem Białowąsem mistrz Polski w „ośce” z sezonu 2019. Pierwszym owocem wspólnych działań jest pozyskanie partnera tytularnego dla polskiego czempionatu.

- Od wielu lat jestem czynnym zawodnikiem, a przy okazji spędziłem ponad dwie dekady zajmując się zawodowo marketingiem - powiedział Lewandowski. - Zdaję sobie sprawę, że podejmuję się trudnego zadania, ponieważ rajdy samochodowe są poza pierwszą dwudziestką najbardziej popularnych dyscyplin sportowych w Polsce. To przekłada się z pewnością na trudności w pozyskaniu sponsorów, a jak wiemy jakość i zasięg działań promocyjnych w dużym stopniu zależą od możliwości finansowych.

- Na całe szczęście rajdy mają rzeszę wiernych kibiców, a przez ostatnie tygodnie przekonałem się, że w naszym środowisku jest nadal wielu pasjonatów, którzy chętnie wspierają wszelkie inicjatywy. Jestem więc optymistą i myślę, że konsekwencja w działaniu i polityka małych kroków sprawią, że rajdy będą stopniowo docierać do coraz większej grupy odbiorców. Cieszę się, że udało mi się przekonać firmę ProfiAuto do współpracy, bo to ważny krok w promocji RSMP.

Walka o najważniejsze laury rozegra się w tym roku podczas siedmiu rund. Po odwiedzinach Świdnicy przyjdzie pora na wizyty w Puławach, Kielmach (Litwa), Mikołajkach, Rzeszowie, Chorzowie i Koszycach (Słowacja).

Ważną inicjatywą, zwłaszcza w czasach pandemii i niepewnej obecności kibiców przy trasach odcinków specjalnych, jest Radio Rajdowe. Rozgłośnia będzie relacjonować przebieg rywalizacji podczas każdej rundy ProfiAuto RSMP. Uruchomienie nastąpi już podczas Rajdu Świdnickiego-KRAUSE.

Zdjęcie główne: Mateusz Banaś