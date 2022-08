Zawody zorganizowane przez Automobilklub Rzeszowski to piąta runda mistrzostw Polski (RSMP). W tym roku Marma Rajd Rzeszowski to ponownie zawody o międzynarodowej randze. Tegoroczna edycja imprezy będzie również rundą mistrzostw strefy Europy Centralnej (FIA CEZ) oraz pucharu Europy (FIA ERT). Oprócz tego na odcinki specjalne ruszą także uczestnicy mistrzostw Słowacji, dla których będzie to już szósta runda tego cyklu. O punkty powalczą również zawodnicy zgłoszeni w ramach Motul Historycznych Samochodowych Mistrzostw Polski.

Kierowcy i piloci będą walczyć o jak najlepsze czasy przejazdu na jedenastu odcinkach specjalnych. Dziesięć z nich wytyczono na asfaltowych drogach wokół Rzeszowa, a jeden zostanie rozegrany w centrum miasta.

Marma 31. Rajd Rzeszowski - kto wystartuje?

Do rajdu zgłosiło się 89 załóg. 33 z nich pojedzie samochodami z napędem na cztery koła. W tym gronie jest 12 duetów dysponujących konstrukcjami klasy Rally2 i R5.

W ramach piątej rundy RSMP powalczy 50 załóg, z czego 37 może zdobywać punkty do klasyfikacji krajowego czempionatu. 19 duetów to zawodnicy zgłoszeni do mistrzostw Słowacji, a w FIA ERT i FIA CEZ organizatorzy otrzymali odpowiednio 11 i 20 zgłoszeń. Z kolei start w trzeciej rundzie Motul HRSMP zaanonsowały 22 załogi.

→ Galeria zdjęć z testów przed Rajdem Rzeszowskim

Po raz trzeci w Rajdzie Rzeszowskim wystartuje Erik Cais (Ford Fiesta Rally2). W ubiegłym roku 22-latek, wraz z Jindriską Zakovą, wygrał Marma 30. Rajd Rzeszowski, tocząc zacięty pojedynek z Miko Marczykiem i Szymonem Gospodarczykiem. Tym razem w Rzeszowie kierowca ze Zlina pojedzie z pierwszym numerem startowym, a na prawym fotelu towarzyszyć mu będzie Petr Tesinsky. Dwójkę otrzymali Szwedzi – Tom Kristensson i Andreas Johansson (Hyundai i20 R5). Dla liderów punktacji RSMP będzie to debiut na odcinkach Rzeszowskiego. Reprezentanci Orlen Team - Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel (Skoda Fabia Rally2 evo) to trzecia załoga na liście zgłoszeń. Skody Fabie Rally2 evo z numerami 4 i 5 należą odpowiednio do załóg Sylwester Płachytka/Jacek Nowaczewski oraz Grzegorz Grzyb/Adam Binięda. Pochodzący z Rzeszowa Grzyb stanie przed szansą podniesienia liczby swoich triumfów w domowej imprezie do czterech.

Pozycji liderów w klasyfikacji 2WD bronić będą Adam Sroka i Patryk Kielar (Peugeot 208 Rally4), którzy w poprzedniej edycji rajdu byli najszybszą załogą „ośki”.

- Uwielbiam ten rajd. W Rzeszowie zaliczyłem mój debiut w rundzie Rajdowego Pucharu Polski. W 2018 roku wygraliśmy z Jackiem Spentanym w ośce, robiąc duży krok w stronę mistrzostwa Polski. Z kolei rok temu odniosłem tu pierwszy oesowy triumf w rundzie RSMP - mówił Kacper Wróblewski.

- Na pewno będziemy atakować - dodał Wróblewski. - Mam nadzieję, że prędkość Toma na asfalcie nie rośnie tak szybko jak na szutrze, a my będziemy w stanie z nim skutecznie walczyć tak, jak w Rajdzie Świdnickim-Krause. Od Rzeszowa jedziemy inną Skodą - świeższym egzemplarzem, więc mam nadzieję, że szybko ją wyczuję. To niby to samo auto, jednak w zależności od eksploatacji wyczuwa się pewne różnice.

Lista załóg zgłoszonych do Marma 31. Rajdu Rzeszowskiego

Lista załóg zgłoszonych do Marma 31. Rajdu Rzeszowskiego (Motul HRSMP)

Marma 31. Rajd Rzeszowski – co, gdzie i kiedy?

Czwartek, 4 sierpnia

Odcinek testowy: Niechobrz - 16:00-20:00

Ceremonia startu: Rzeszów, Millenium Hall - 20:00

Piątek, 5 sierpnia

OS-1 Pstrągowa 1 (14,17 km) - 12:55

OS-2 Lubenia 1 (20,66 km) - 13:45

Przegrupowanie (Rzeszów, Millenium Hall) - 14:45

Serwis A (Rzeszów, Politechnika) - 15:15

OS-3 Pstrągowa 2 (14,17 km) - 16:40

OS-4 Lubenia 2 (20,66 km) - 17:30

Przegrupowanie (Rzeszów, Millenium Hall) - 18:30

Serwis B (Rzeszów, Politechnika) - 19:00

OSS-5 Rzeszów (2,30 km) - 20:00

Flexi Serwis C (Rzeszów, Politechnika) - 20:30

Sobota, 6 sierpnia 2022

Serwis D (Rzeszów, Politechnika) - 07:55

OS-6 Wysoka 1 (14,68 km) - 09:10

OS-7 Frysztak 1 (14,40 km) - 09:50

OS-8 Różanka 1 (10,90 km) - 10:35

Przegrupowanie (Rzeszów, Millenium Hall) - 11:50

Serwis E (Rzeszów, Politechnika) - 12:20

OS-9 Wysoka 2 (14,68 km) - 13:50

OS-10 Frysztak 2 (14,40 km) - 14:30

OS-11 Różanka 2 (10,90 km) - 15:15

Ceremonia mety: Rzeszów, Rynek - 17:00

RSMP - punktacja przed Marma 31. Rajdem Rzeszowskim:

1. Kristensson/Johansson 123 pkt.

2. Grzyb/Binięda 91 pkt.

3. Wróblewski/Wróbel 82 pkt.

4. Lubiak/Dachowski 71 pkt.

5. Gabryś/Dymurski 45 pkt.

6. Płachytka/Nowaczewski 41 pkt.

7. Chwietczuk/Syty 40 pkt.

8. Byśkiniewicz/Siatkowski 35 pkt.

9. Marczyk/Gospodarczyk 34 pkt.

10. Bolek/Jastrzębski 27 pkt.

RSMP – punktacja klasy 2WD przed Marma 31. Rajdem Rzeszowskim:

1. Sroka/Kielar 99 pkt.

2. Bonder/Heller 67 pkt.

3. Predko/Sadowski 62 pkt.

4. Jacek Sobczak 57 pkt.

5. Teter/Marczewski 55 pkt.

informacja prasowa

