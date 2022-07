Zawody z bazą w stolicy Podkarpacia to już stały i uznany punkt kalendarza Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Rajd Rzeszowski jest rundą RSMP nieprzerwanie od 2002 roku.

Jak będzie wyglądała tegoroczna edycja imprezy? W Rzeszowie zawodnicy muszą się pojawić w środę popołudniu na odbiorze administracyjnym. Na czwartek, 4 sierpnia zaplanowano zapoznanie z trasą odcinków specjalnych, odcinek testowy oraz wieczorną ceremonię startu.

Po raz kolejny sponsorem tytularnym Rajdu Rzeszowskiego jest firma Marma Polskie Folie. Współpraca z tym partnerem oznacza także dodatkowe wsparcie. Biuro rajdu będzie zlokalizowane w komfortowych salach hotelu Hilton, a uroczyste rozpoczęcie zawodów odbędzie się na dziedzińcu galerii Millenium Hall. W tym samym miejscu kibice będą mogli zobaczyć rajdówki i porozmawiać z zawodnikami także w kolejnych dniach rajdu, ponieważ właśnie w Millenium Hall będą zlokalizowane przegrupowania przed wjazdem na serwis.

Park serwisowy, podobnie jak w poprzednich latach, gościć będzie kampus Politechniki Rzeszowskiej.

W piątkowy poranek zawodników czeka jeszcze zapoznanie z trasą jednego oesów, który nie „zmieścił” się w harmonogramie czwartkowego rekonesansu. Na trasę rajdu, z parku serwisowego, załogi ruszą w południe. Na piątek zaplanowano dwie dwukrotnie pokonywane próby. To dobrze znane i bardzo lubiane przez zawodników oesy. Pierwszy piątkowy odcinek jest nieco zmieniony względem poprzedniej edycji, a drugi będzie zapętlony, co jest ważną informacją dla kibiców.

Zapętlony będzie także odcinek kończący pierwszy etap, czyli próba na ulicach Rzeszowa. Rywalizacja na ulicach miasta ruszy punktualnie o godz. 20. Dzięki temu zgromadzonym przy trasie kibicom nie będzie doskwierał upał, a widowisko będzie bardziej efektowne. Potężne reflektory na maskach rajdówek, iskry sypiące się z hamulców i rozgrzane do czerwoności tarcze hamulcowe to tylko część wrażeń, na jakie można liczyć podczas próby w Rzeszowie.

Harmonogram sobotniego etapu tworzą trzy oesy, każdy pokonywany po dwa razy. Nowością jest druga w pętli próba, wiodąca trasami nigdy nie wykorzystywanymi w rzeszowskiej rundzie RSMP. Zakończenie zawodów – w sobotnie popołudnie na Rynku w Rzeszowie.

W tegorocznym Marma 31. Rajdzie Rzeszowskim o punkty powalczą nie tylko uczestnicy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Rajd stanowi rundę Trofeum Europy Centralnej FIA (European Rally Trophy), ale także jest częścią słowackiego czempionatu, więc do Rzeszowa przyjedzie wielu zagranicznych zawodników, przede wszystkim zza naszej południowej granicy. 31. edycja imprezy to także coś dla fanów klasycznej motoryzacji i samochodów sprzed lat. Rzeszowski jest zaliczany do kalendarza Motul Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, więc na oesach kibice mogą się spodziewać także urozmaiconej stawki kilkudziesięcioletnich rajdówek – od spektakularnie mocnego Audi Quattro, przez Forda Sierrę RS Cosworth 4x4, Opla Kadetta po… Trabanta 601.

Marma 31. Rajd Rzeszowski może się odbyć nie tylko dzięki zaangażowaniu partnera tytularnego. Organizację zawodów wspierają również Urząd Marszałkowski woj. podkarpackiego, Miasto Rzeszów, Handlopex i BorgWagner.

rsmp.pl