Już jutro zostanie opublikowana lista zgłoszeń do Rajdu Świdnickiego-Krause. 50 edycja tego klasyka zainauguruje RSMP 2022, w dniach 23-24 kwietnia.

Adam Sroka jest kolejnym z kierowców, który odsłonił swoje karty przed nadchodzącą kampanią. Podobnie jak w zeszłym roku wsiądzie za kierownicę Peugeota 208 Rally 4. Obsługą samochodu zajmie się stajnia Rallylab. Na prawym fotelu pozostanie Patryk Kielar.

- Jutro zostanie opublikowana lista zgłoszeń na Rajd Świdnicki-Krause. Bardzo się cieszę, że i my się tam znajdziemy. W sezonie 2022 pojawimy się na odcinkach specjalnych RSMP. Razem z Kielar Autosport pojedziemy dobrze nam znanym 208 Rally 4 ze stajni Rallylab - poinformował Sroka.

- Cele na sezon są jasne i proste. Zamierzamy walczyć o Mistrza Polski w generalce 2WD oraz klasie 4. Chciałbym również dobrze bawić się na odcinkach specjalnych i bawić kibiców, jednak podejdziemy do naszych celów troszkę rozsądniej i może będzie minimalnie mniej flat out - dodał. - W których rajdach wystartujemy jeszcze nie wiem, regulamin w tym roku zakłada punktowanie w siedmiu. Na chwilę obecną jedziemy Rajd Świdnicki i Rajd Podlaski, które potem, będę decydował na bieżąco Do zobaczenia w przyszłym tygodniu w Świdnicy.

Sroka i Kielar w sezonie 2021 mistrzostwa Polski ukończyli na trzecim miejscu w klasie 4 i czwartym w 2WD. W sięgnięciu po lepszy rezultat przeszkodziły im awarie samochodu, które miały miejsce podczas Rajdu Nadwiślańskiego oraz Rajdu Świdnickiego-Krause.

