W tym roku Rajd Śląska dwukrotnie „odwiedzi” stolicę województwa Śląskiego. Najpierw, w piątek, 10 września, na placu Sławika i Antalla odbędzie się ceremonia startu. Jako pierwsi, już o 16:50 pojawią się na niej zawodnicy walczący w ramach mistrzostw Śląska. Następnie, o 17:40 przez rampę przejadą załogi z Motul HRSMP (mistrzostwa historyczne) w swoich niesamowitych rajdówkach sprzed lat. A o 18 rozpocznie się ceremonia startu dla uczestników ProfiAuto Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.

Na placu Sławika i Antalla fani rajdów będą mogli obejrzeć wszystkie rajdówki z bliska, ale także porozmawiać z zawodnikami czy też „przybić piątkę” i dostać autograf.

Kolejne rajdowe emocje czekają katowiczan w sobotę, wczesnym popołudniem. Na 13:30 zaplanowano start odcinka specjalnego Katowice o długości 1,5 km. W rajdach odcinek specjalny to zamknięta i zabezpieczona sekcja trasy, na której zawodnicy walczą o jak najkrótszy czas przejazdu od startu do mety.

W Katowicach zawodnicy ruszą z alei Korfantego, na wysokości ulicy Piastowskiej. Następnie na rondzie pojadą w kierunku Sosnowca, by zawrócić na rondzie na ulicy Uniwersyteckiej, pognać w górę Olimpijską i wrócić pod Spodek.

Wbrew pozorom ściganie na ulicach miasta wcale nie jest łatwe, a w stawce Rajdu Śląska jest kilku kierowców uchodzących za specjalistów od takich prób. Ta załoga, która uzyska najlepszy czas na ulicach Katowic wróci do domu z pamiątkowym pucharem od Marcina Krupy, prezydenta miasta Katowice.

- Nie każdy z nas interesuje się wszystkimi dyscyplinami sportu. To zrozumiałe. Mamy swoich ulubionych sportowców i zawody, którymi lubimy się emocjonować. Jednak niezależnie od tego czy jesteśmy fanami siatkówki, e-sportu, piłki nożnej, snookera czy też karate, warto doceniać wysiłki sportowców, którzy bardzo często muszą wiele poświęcić, by cieszyć nas – kibiców – rywalizacją na wysokim poziomie. Nie inaczej jest w rajdach samochodowych. Wiele cech jest potrzebnych, by odnieść w nich sukces. Jedną z nich jest determinacja. Między innymi dlatego zdecydowałem, by wyróżnić tych uczestników Rajdu Śląska, którzy na odcinku w centrum Katowic okażą się najszybsi. Jednocześnie wierzę, że emocje na najwyższych obrotach spodobają się mieszkańcom naszego miasta – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Rajd Śląska – listy zgłoszeń:

Lista zgłoszeń do Rajdu Śląska 2021 – 5. runda ProfiAuto RSMP

Lista zgłoszeń do Rajdu Śląska 2021 – 3. runda Motul HRSMP

Lista zgłoszeń do Rajdu Mikołowsko-Żorskiego 2021 – 4. runda RSMŚl

Co, gdzie i kiedy - program Rajdu Śląska 2021 – 5. rundy ProfiAuto RSMP 2021

Piątek, 10 września (1 odcinek specjalny, łącznie 1,5 km)

11:00 – 15:00 – odcinek testowy (2,85 km, Bieruń – ERG)

18:00 – ceremonia startu (Katowice, plac Sławika i Antalla)

20:00 – OS 1: Kryterium 100-lecia Powstań Śląskich (1,5 km, Chorzów – błonia Stadionu Śląskiego)

Sobota, 11 września (8 odcinków specjalnych, łącznie 99,51 km)

8:00 – OS 2: Wyry (6,05 km)

9:00 – OS 3: ARCHE (9,55 km, Bestwina)

9:55 – OS 4: Chybie (24,02 km)

10:55 – OS 5: Jastrzębie-Zdrój (12,41 km)

12:37 – Serwis - 30 min. (Chorzów, Stadion Śląski)

13:30 – OS 6: Katowice (1,5 km)

14:50 – OS 7: ARCHE (9,55 km, Bestwina)

15:45 – OS 8: Chybie (24,02 km)

16:45 – OS 9: Jastrzębie-Zdrój (Power Stage, 12,41 km)

18:30 – Ceremonia mety (Chorzów, Stadion Śląski)

Punktacja ProfiAuto Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2021 przed Rajdem Śląska:

1. Marczyk/Gospodarczyk 147 pkt

2. Kasperczyk/Syty 83 pkt

3. Chuchała/Rozwadowski 81 pkt

4. Chwietczuk/Baran 68 pkt

5. Wróblewski/Wróbel 65 pkt

6. Grzyb/Poradzisz 62 pkt

7. Płachytka/Nowaczewski 59 pkt

8. Cais/Zakova 44 pkt

9. Kotarba/Kotarba 38 pkt

10. Lubiak/Dachowski 31 pkt

Punktacja Motul Historycznych Rajdowych Mistrzostw Polski 2021 przed Rajdem Śląska:

1. Zaleski/Szadkowski 60 pkt

2. Suder/Kowalik 56 pkt

3. Luty/Celiński 45 pkt

4. Łusiak/Zaborowska 41

5. Andrzej Zienkiewicz 40 pkt

6. Kacprzyk/Tworski 28 pkt

Punktacja Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska przed Rajdem Mikołowsko-Żorskim:

1. Hawro/Kolaczek 60 pkt

2. Rokita/Ślęczka 56 pkt

3. Świder/Borycki 45 pkt

4. Szymon Kalczyński 38 pkt

5. Dariusz Badura 31 pkt

6. Dukat/Kalczyński 27 pkt

7. Watras/Kluczewski 24 pkt

8. Piotrowski/Mroszczyk 23 pkt

informacja prasowa