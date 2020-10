Szczególny rajd dla Grzegorza Grzyba

Grzegorz Grzyb i Michał Poradzisz w ramach przygotowań do trzeciej rundy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2020, w czwartek zaliczyli testy. Jazdy odbyły się na oesie Kosmos, w okolicach miejscowości Czerwieńczyce.

- Nawet nie wiedziałem, że to jest mój trzechsetny start. Z jednej strony cieszę się, bo to fajny wynik, a z drugiej średni, bo to znaczy, że jestem już starty - powiedział Grzegorz Grzyb dla motorsport.com, w odniesieniu do swojego sportowego jubileuszu. - Przygotowuję się o tyle specjalnie do tych zawodów, bo bardzo lubię Rajd Świdnicki. To jest dla mnie fajne wydarzenie, zawsze byłem tutaj dosyć szybki. Liczę na to, że w tym roku będzie podobnie.

- Jeśli chodzi o trasę, wiadomo, jest znana. Cieszę się, że wraca Michałkowa. To bardzo trudny odcinek specjalny. Co prawda pamiętam ją, jak ta droga była jeszcze bardzo nierówna, a teraz asfalt jest już zupełnie nowy. Jej charakter bardzo się zmieni, ale to wciąż będzie trudny i interesujący oes.

Rajd Świdnicki-Krause w tym roku, po zmianach w kalendarzu, z okresu wiosennego został przeniesiony na jesień.

Grzyb, pytany czy takie warunki, mocno zmienią charakterystykę tras w Górach Sowich, odparł: - Już podczas testów warunki były zmienne. Raz trochę padło, chwilami deszcz przechodził, w niektórych miejscach było sucho, a w innych mokro. Generalnie było ślisko. Tak może być też na rajdzie, musimy tego się spodziewać. Prognoza wariuje, warunki zapowiadane na weekend cały czas zmieniają się. Należy być przygotowanym na każde okoliczności.

Po odwołaniu Rajdu Koszyc, zawody będą stanowiły ostatnią rundę RSMP 2020.

Liderami mistrzostw są Jari Huttunen i Mikko Lukka. Mają 69 punktów, czternaście przewagi nad Grzybem i Poradziszem, którzy wciąż zachowują szanse na tytuł.

- Plan jest prosty. Musimy z nimi wygrać. Chociaż i to może nie wystarczyć. Jeśli staniemy na najwyższym stopniu podium, a Jari przyjedzie drugi, to i tak będzie mistrzem. Zobaczymy. Musimy być na mecie, potem będziemy zastanawiać się, które miejsce zajęliśmy i jak wygląda sytuacja - zakończył.