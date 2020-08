Szejowie obecni w Rzeszowie

Podkarpacka impreza, powszechnie lubiana przez zawodników i kibiców, rozpocznie w drugi weekend sierpnia sezon w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski. W Rzeszowie pojawią się również Jarosław i Marcin Szejowie. Bracia wrócą na odcinki krajowego czempionatu po niemal rocznej przerwie. Załoga z Ustronia we wrześniu 2019 roku wystąpiła w Rajdzie Śląska.

Z wąskimi asfaltami wokół stolicy Podkarpacia Szejowie mierzyli się po raz ostatni w sezonie 2017, kiedy to Rajd Rzeszowski był częścią FIA ERC.

Choć potwierdzony obecnie jest jedynie start w pierwszej rundzie RSMP 2020, celem jest udział w pełnym cyklu.

- Nasz ostatni start w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski to Rajd Śląska 2019 - powiedział Jarosław Szeja. - Oznacza to, że będziemy mieli prawie rok przerwy w występach na tym poziomie. To sporo, ale jesteśmy dobrej myśli. Do samego końca nie wiedzieliśmy, czy będzie nam dane wystartować w Rzeszowie. Mamy jednak wokół siebie wielu dobrych ludzi, którzy nam pomogli i mogliśmy wysłać zgłoszenie do tej imprezy. Nie mogę w tym momencie nie wspomnieć też o naszych wspaniałych partnerach, takich jak GK Forge, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, czy Box Haus. To dzięki nim, po tak ciężkim okresie, możemy pojawić się na starcie tego sezonu. Jednocześnie, z dumą przedstawiamy wam projekt naszego nowego oklejenia. Mamy nadzieję, że się wam spodoba!