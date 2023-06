42. Rajd Podlaski, zawody zorganizowane przez Automobilklub Podlaski, stanowiły trzecią odsłonę rywalizacji w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski 2023.

Ścigano się na dziesięciu szutrowych odcinkach specjalnych wokół Białegostoku oraz na jednej próbie rozegranej w centrum tego miasta.

W imprezie triumfowali Grzegorz Grzyb i Adam Binięda. Załoga Skody Fabii Rally2 evo była najszybsza na sześciu oesach, w tym na finałowym Power Stage. To ich drugi triumf w obecnej kampanii, który pozwolił im objąć prowadzenie w RSMP. Grzyb już szesnasty raz wygrał rundę mistrzostw Polski, ale pierwszy raz na szutrze.

Sylwester Płachytka, po raz pierwszy startujący z Robertem Fiołkiem, zajął drugie miejsce. Również jadąc Fabią Rally2 evo na pozycję wiceliderów awansowali po dziewiątym odcinku i utrzymali ją już do mety, ustępując triumfatorom o niespełna dwanaście sekund.

Jarosław Szeja i Marcin Szeja (Hyundai i20 R5) stanęli na trzecim stopniu podium (+18s). Dla załogi z Ustronia to pierwsza w karierze wizyta w czołowej trójce klasyfikacji generalnej rundy krajowego czempionatu.

- Trudno opisać emocje, jakie nam teraz towarzyszą - mówił Jarosław Szeja. - Od dawna byliśmy blisko tego podium, ale cały czas towarzyszył nam jakiś pech, czegoś nam brakowało. W końcu się udało, w końcu to wywalczyliśmy i udowodniliśmy, w którym miejscu się znajdujemy. Wierzę w to, że jest to podium pierwsze z wielu. I to w dodatku na szutrze, na którym wciąż uczę się jeździć! Taki wynik przed startem wziąłbym w ciemno. To naprawdę wiele dla nas znaczy. To niesamowity moment dla całego naszego zespołu i smakuje on doskonale. Dziękuję naszym partnerom, bez których starty nie byłyby możliwe. Dziękuję naszym wiernym kibicom za nieustający doping! Teraz wracamy na asfalty, na których czuję się o wiele lepiej… ale teraz pora na świętowanie.

Łukasz Byśkiniewicz i Daniel Siatkowski (Skoda Fabia Rally2 evo), najszybsi na wczorajszym miejskim oesie, ukończyli rywalizację na czwartym miejscu (+31,9), a na piątym zameldowali się Łukasz Kotarba i Tomasz Kotarba (Citroen C3 Rally2) (+32,2s).

- Chcieliśmy walczyć dziś o trzecie miejsce i było to realne. Jechaliśmy tak blisko siebie, że w pewnym momencie musieliśmy z Danielem bronić czwartego miejsca. Po przejechaniu ponad 110 kilometrów obroniliśmy je różnicą 0,3 sekundy - mówił Byśkiniewicz. - Myślę, że wszyscy mieli taką adrenalinę. Trasy powodowały, że było co oglądać, a nasza walka była piękna. O to chodzi w tym sporcie. Naprawdę wszyscy cisnęli.

Dalej znaleźli się Jarosław Kołtun pilotowany przez Ireneusza Pleskota (Ford Fiesta Rally2) (+1:48.4).

Piotr Parys i Damian Syty spisali się najlepiej w klasie 3 odzyskując pierwszą pozycję po ostatnim oesie. Jakub Matulka i Daniel Dymurski, także jadący Fordem Fiesta Rally3, rozminęli się z wygraną o zaledwie 0,7s.

Dziesiątkę uzupełnili Rafał Kwiatkowski i Kamil Kozdroń (Skoda Fabia Rally2 evo) (+3:17.7) oraz trzeci duet klasy 3 - Piotr Krotoszyński i Mateusz Martynek (Ford Fiesta Rally3) (+3:58.0).

Gracjan Predko i Michał Jurgała (Peugeot 208 Rally4) triumfowali w klasie 4 i 2WD. Pokonali Grzegorza Bondera i Pawła Pochronia (Renault Clio Rally4) o 11,4s, najszybszych na Power Stage w tej grupie. Trójkę w ośce uzupełnili Jacek Sobczak i Mateusz Pawłowski (BMW 316 Ti Compact E46), jedyni reprezentanci NAT3. Natomiast obsadę podium klasy 4 za Predko i Bonderem skompletowali Marek Nowak i Adam Grzelka (Opel Corsa Rally4).

Klasę NAT2 zapisali na swoje konto Paweł Grzywacz i Błażej Czekan (Mitsubishi Lancer Evo IX R4). Pokonali Piotra Ćwiklińskiego i Michała Pryczka zasiadających w Subaru Imprezie STi N10.

W NAT4 samotnie do mety dotarli Sergiusz Janowski i Krzysztof Grzenia (Citroen C2 R2), w 4R2 Tadeusz Bieńko i Jakub Brzeziński (Peugeot 208 R2), a w HR3 Maciej Abramowicz z Łukaszem Kowalczykiem (Peugeot 206 RC). Jedynymi reprezentantami klasy Historic byli Andrzej Kalitowicz i Maciej Wisławski (Toyota Celica GT4).

42. Rajd Podlaski – klasyfikacja końcowa:

1. Grzyb/Binięda (Skoda Fabia Rally2 Evo) 50:49,6

2. Płachytka/Fiołek (Skoda Fabia Rally2 Evo) +11,9s

3. Szeja/Szeja (Hyundai i20 R5) +18s

4. Byśkiniewicz/Siatkowski (Skoda Fabia Rally2 Evo) +31,9s

5. Kotarba/Kotarba (Citroen C3 Rally2) +32,2s

6. Kołtun/Pleskot (Ford Fiesta Rally2) +1:48,4

7. Parys/Syty (Ford Fiesta Rally3) +2:59,5

8. Matulka/Dymurski (Ford Fiesta Rally3) +3:00,2

9. Kwiatkowski/Kozdroń (Skoda Fabia R5) +3:17,7

10. Krotoszyński/Martynek (Ford Fiesta Rally3) +3:58,0

RSMP 2023 – punktacja po 42. Rajdzie Podlaskim (runda 3/7):

1. Grzyb/Binięda 90 pkt.

2. Płachytka/Fiołek 77 pkt.

3. Sesks/Francis 60 pkt.

4. Byśkiniewicz/Siatkowski 60 pkt.

5. Kołtun/Pleskot 44 pkt.

6. Szeja/Szeja 42 pkt.

7. Marczyk/Gospodarczyk 28 pkt.

8. Parys/Syty 28 pkt.

9. Kotarba/Kotarba 20 pkt.

10. Predko/Jurgała 19 pkt.

11. Matulka/Dymurski 19 pkt.