Pomysłodawcą i współorganizatorem - razem z Domem Kultury Stokłosy - wystawy jest Piotr Furman, miłośnik klasycznej motoryzacji, pasjonat rajdów i ich historii.

Motywem przewodnim tej swoistej podróży w czasie jest kariera Jakuba Mroczkowskiego - jednego z najbardziej doświadczonych polskich pilotów. Reprezentant Automobilklubu Rzemieślnik ma na koncie przeszło 170 startów na szczeblu mistrzostw Polski, Litwy oraz w imprezach cross-country. W trakcie swojej bogatej kariery pilotował m.in. Marcina Osiowskiego, Krzysztofa Skalskiego, Andrzeja Kopera, Roberta Herbę, Marka Sadowskiego, Cezarego Fuchsa, Leszka Kuzaja i Wiesława Steca.

Piotr Furman rajdami interesuje się od dziecka, a pasję rozwijał odkąd jako 15-latek pojawił się na szutrach „Kormorana” w 1997 roku. Wraz z upływającym czasem coraz mocniej zaczął się angażować w odkrywanie historii polskich rajdów samochodowych, dbając jednocześnie, by pamięć o mistrzach z przeszłości fascynowała kolejne pokolenia.

- Jako kibic, Kubę oglądałem oczywiście na odcinkach specjalnych. Miałem jednak szczęście poznać go bliżej, gdy sprowadził się do mojego rodzinnego Radomia - opowiada Furman w rozmowie z Motorsport.com.

- Gdy zobaczyłem ogrom materiałów, które zgromadził w trakcie swojej kariery, nie było już odwrotu. Jasne było, że w jakiejś formie będę chciał to udostępnić. Postanowiliśmy przygotować wystawę, która - choć z racji ograniczonej pojemności, nie pomieści wszystkich zbiorów - mam nadzieję zachęci kibiców do wspominania historii naszych rajdów, a być może również zmotywuje innych zawodników, by zerknęli w głąb swoich skarbów.

- Wśród zbiorów prezentowanych na wystawie nie zabraknie zdjęć, map, informatorów czy fragmentów opisu trasy. Mam nadzieję, że spotkanie na otwarciu będzie okazją nie tylko do wymiany poglądów, ale i wysłuchania niejednej opowieści z - nierzadko - burzliwej historii naszej ukochanej dyscypliny.

Wystawa gościć będzie w Domu Kultury Stokłosy, zlokalizowanym przy ul. Wacława Lachmana 5 w Warszawie. Otwarcie nastąpi 24 lipca o godzinie 17 i poprowadzi je znany dziennikarz motoryzacyjny Rafał Jemielita. Zbiory będzie można oglądać do 21 sierpnia.