W ramach końcowych przygotowań do szóstej rundy ProfiAuto Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, zawodnicy w godzinach 09:00 - 13:00 mieli do dyspozycji odcinek testowy. Pokonywano trasę oesu Walim-Przełęcz Walimska o długości 4,1 km.

Płachytka i Nowaczewski uzyskali na tej próbie 02:09.7. Drugi rezultat zanotowali zarówno Grzegorz Grzyb i Michał Poradzisz, jak i Wojtek Chuchała i Sebastian Rozwadowski (+0,4s).

Za czołową trójką byli Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel (+0,6s). Strata Łukasza Kotarby i Tomasza Kotarby przekroczyła już sekundę (+1,1s).

Na kolejnych miejscach uplasowali się Kabaciński/Kuśnierz (+1,7s), Lubiak/Dachowski (+1,9s), Kasperczyk/Syty (+2,2s), Nowak/Grzelka (+3,5s).

Taki sam czas co Nowak wykręcili najszybsi w ośce Jacek Sobczak i Michał Marczewski. Tuż za dziesiątką byli Adrian Chwietczuk i Jarosław Baran (+3,9s). Grzegorz Bonder debiutujący w Skodzie Fabii Rally2 evo, pilotowany przez Jakuba Gerbera, stracił kolejne 1,4s.

- Odcinek testowy przed Rajdem Świdnickim-KRAUSE był dla nas okazją do sprawdzenia ustawień samochodu, które wypracowaliśmy na testach - powiedział Adrian Chwietczuk. - Wydają się one właściwe. Mogliśmy osiągnąć lepszy rezultat, gdybyśmy pojechali na oponach z bardziej miękkiej mieszanki, ale nasz cel był zupełnie inny. Za kilka godzin ruszamy do pierwszego odcinka specjalnego, który zostanie rozegrany w centrum Świdnicy, potem przenosimy się na kultowy Walim i kończymy dzień kolejnym przejazdem OS-u miejskiego, gdzie pewnie zgromadzi się sporo kibiców i już nie możemy się doczekać spotkania z nimi - do zobaczenia!

W klasie 3 najszybciej pojechali Radosław Typa i Paweł Pochroń. Łukasz Byśkiniewicz i Zbigniew Cieślar stracili do nich 5,2s, a Kamil Bolek i Łukasz Jastrzębski 5,4s.

Aleksander Terlecki i Paweł Drahan mieli najlepszy rezultat w stawce Open 4WD w której załogi Równiatka/Habuda stracili do nich 2s, a Ociepa/Dwornik 5,8s.

Adam Sroka i Patryk Kielar, najszybsza załoga klasy 4, miała drugi czas w ośce, taki sam jak Krzysztof Bubik i Mateusz Martnek. W klasie 4 Kuba Brzeziński i Dariusz Burkat byli wolniejsi od Sroki o 2,8s.

W sobotę rozegrane zostaną trzy odcinki specjalne. Rywalizacja ruszy o 16:00 od oesu Świdnica 1 - Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Następnie w harmonogramie jest Walim - Michałkowa Dolna 1 (17:30, 14,50 km). Wieczorem w Świdnicy, o godzinie 19:00, załogi ponownie pokonają trasę liczącą 2,75km.