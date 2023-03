Tochowicz pracował z Marczykiem

Michał Tochowicz ponownie przygotował rozbudowany program startów przy czym w kampanii 2023, skoncentrowanej głównie na RSMP, będą to wyłącznie imprezy asfaltowe.

Na odcinkach specjalnych znów pojawi się za kierownicą Citroena C3 Rally2, do którego przesiadł się w kwietniu zeszłego roku po wcześniejszych występach w Hyundaiu i20 R5. Na prawym fotelu pozostanie Piotr Białowąs.

Zespół jest ten sam, choć został przemianowany na ProfiAuto Rally, podczas gdy auto obsługiwane przez EvoTech otrzymało odświeżone oklejenie.

- Skończyliśmy całkowicie z wyścigami, kiedy udało nam się sprzedać naszą Skodę i stwierdziliśmy, że to jest właściwy moment, aby w pełni przemianować nazwę zespołu na ProfiAuto Rally i to tak naprawdę tyle ze zmian. Piotrek pozostaje na prawym, nadal będę korzystał z Citroena, który owszem otrzymał nieco zmodyfikowane oklejenie - powiedział Tochowicz dla Motorsport.com.

- W planach jest także nieco inny program startów. Weźmiemy udział w RSMP, ale tylko w rundach asfaltowych, odpuszczamy rajdy Podlaski i Polski. Natomiast rozszerzamy nasz kalendarz o imprezy w Czechach i na Słowacji - kontynuował. - Planujemy pojawić się na Valassce, myślimy o Koszycach, najprawdopodobniej w harmonogramie znajdą się też Hustopece i może coś jeszcze, ale tylko wydarzenia asfaltowe.

Wspomniany Kowax Valasska Rally ValMez odbędzie się w dniach 31 marca - 2 kwietnia.

Wcześniej, bo już w tym tygodniu weźmie udział w 7. PLATINUM Rajdzie Memoriale Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza.

Na pierwszą rundę RSMP 2023 trzeba natomiast poczekać do drugiej połowy kwietnia, kiedy mistrzostwa Polski zainauguruje Rajd Świdnicki w terminie 21-23 kwietnia. W kalendarzu tegorocznego czempionatu znalazło się pięć rund asfaltowych i dwie szutrowe.

- To, że kalendarz RSMP obejmuje tylko polskie rundy, jest rzecz jasna lepsze od strony logistycznej, to zmiana na plus. O kwestii punktacji natomiast w ogóle nie myślałem. Owszem, będzie teraz trudniej - odniósł się do faktu, że w 2023 roku we wszystkich klasyfikacjach rocznych, indywidualnych i zespołowych, zostaną zaliczone punkty z każdej z rozegranych rund, bez odliczania.

Po rozgrzewce przedsezonowej na torze w Kielcach, w środę Tochowicz testował na odcinku w Tłumaczowie pod okiem Mikołaja Marczyka.

- Pracowaliśmy z Mikołajem. Mamy określony pewien program treningowy. Jestem z tego bardzo zadowolony - przekazał. - Wreszcie mam kogoś, kto może mi wskazać w którą stronę powinienem pójść, wyjaśni pewne podstawy, gdzie mogę przyśpieszyć i rzeczywiście to się sprawdza, gdyż już widzę pewne postępy. Może nie będzie to jeszcze progres zauważalny na stoperze, ale w kontekście moich odczuć z jazdy, jest dużo lepiej.

- Jeśli chodzi o przygotowana do sezonu po okresie zimowym, dopiero na początku tygodnia zaliczyliśmy pierwsze kilometry na torze w Kielcach. Tego dnia warunki były dość wymagające. Jeździliśmy na dość mokrej nawierzchni. Na szczęście nie zapomniałem zbyt wiele, ale trzeba się jakoś odnaleźć, gdyż od Rajdu Barbórka nie siedziałem w rajdówce, więc fajnie, że udało się zorganizować trzy dni testów teraz przed memoriałem.

W odniesieniu do wtorkowych jazd, dodał jeszcze: - Mieliśmy do dyspozycji dobry oes pod względem trudności, fajną, wąską trasę. Była to droga niewybaczająca błędów. Dla mnie ważne jest w takich warunkach poprawienie kwestii płynniejszego hamowania, ponieważ mam jeszcze naleciałości zero-jedynkowego stylu z wyścigów. Dlatego cieszę się, że podczas tej sesji ani razu nie zblokowaliśmy kół.

W RSMP 2022 Tochowicz i Białowąs byli ósmą załogą w klasie 2.

Na odcinku w Tłumaczowie we wtorek do sezonu przygotowywali się także Sylwester Płachytka i Marek Nowak.

Galeria zdjęć z testów:

