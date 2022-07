Tegoroczny Rajd Żmudzi stanowił czwartą rundę Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski oraz drugą rundę mistrzostw Litwy. Był również trzecią i ostatnią odsłoną polskiego czempionatu na nawierzchni szutrowej.

Rywalizacja rozegrała się na trzynastu z czternastu zaplanowanych odcinków specjalnych na dystansie nieco ponad stu kilometrów. Zamiast lipcowych upałów, zawodników czekała zmienna pogoda z przelotnymi, choć momentami intensywnymi opadami deszczu.

Najlepiej w Rajdzie Żmudzi spisali się Tom Kristensson i Andreas Johansson, reprezentanci Kowax 2BRally Racing, odnosząc tym samym drugie zwycięstwo w RSMP 2022. Szwedzi, zasiadający w Hyundaiu i20 R5, zostali triumfatorami Szutrowych Rajdowych Mistrzostw Polski.

Drugie miejsce w rundzie mistrzostw Polski zajęli Dominykas Butvilas i Renatas Vaitkevicius. Litwini, również nadający tempo tej rywalizacji, nie odbierali punktów załogom startującym w pełnym cyklu RSMP. Byli 17,5s za zwycięzcami.

Sylwester Płachytka i Jacek Nowaczewski mocno przycisnęli podczas sobotniej części rajdu. Po Power Stage, na którym wykręcili drugi czas 1,6s za Kristenssonem, wskoczyli na trzecie miejsce (+1:02.2).

Grzegorz Grzyb i Adam Binięda pokazali równe tempo. Od startu utrzymywali się na trzeciej lokacie ale ostatecznie z podium rozminęli się o zaledwie 1,3s. Natomiast zostali wicemistrzami pierwszej edycji szutrowego czempionatu.

Dalej w wynikach również było niezwykle ciasno. Piąte miejsce zajęli Adrian Chwietczuk i Damian Syty (+1:06.5), a szóste Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel (+1:08.6).

- Piąte miejsce w mistrzostwach Polski w Rajdzie Żmudzi. Solidna ostatnia pętla w wykonaniu załóg z Polski, przyjemnie było rywalizować na sekundy - przekazał Chwietczuk. - Przez złą strategię opon na OS4 i OS9 popsułem sobie rajd, uciekło tam trochę czasu, ale taki jest motorsport. Na pocieszenie pozostaje to, że na pięciu odcinkach byliśmy najszybszą załogą z Polski. Perfekcyjna praca Damiana, świetne auto od Sports Racing Technologies. Dzięki za doping.

- Ostatnia pętla max attack. Poczuliśmy filing, brakło niewiele. Cóż takie są rajdy, ale nic nie szkodzi - mówił Wróblewski. - Naprawdę jesteśmy zadowoleni z siebie i z tego, że przewalczyliśmy wiele problemów, które nas trapiły po drodze. Dzięki za kibicowanie. Dla nas najważniejsze, że dalej utrzymujemy się w czołowej trójce generalki RSMP. Następny przystanek to Rajd Rzeszowski.

Sklasyfikowani na siódmym miejscu Maciej Lubiak i Grzegorz Dachowski (+2:00.8) skompletowali czołową trójkę w Szutrowych Rajdowych Mistrzostwach Polski 2022.

- Są takie dni, które dają satysfakcję, gdy widać efekty konsekwentnej pracy. Tak jak moment wjazdu na metę Rajdu Żmudzi - napisał Maciej Lubiak. - Dzięki punktowaniu w czołówce w każdej z trzech rund rozgrywanych na luźnej nawierzchni, wyjeżdżamy z Litwy już z tytułem Szutrowych Rajdowych II Wicemistrzów Polski. Postawiłem sobie w tym sezonie za cel poprawę jazdy na tej nawierzchni. Myślę, że i ten tytuł i subiektywne odczucia, są potwierdzeniem, że został osiągnięty. Cieszy on tym bardziej, że na dwa odcinki przed końcem rajdu uszkodziliśmy układ kierowniczy i finałowe próby jechaliśmy bardzo czujnie. Same zawody rozgrywane były w dość nietypowej konfiguracji, jak na rundę RSMP. Bardzo późny start i nocne, dość sprinterskie oesy, to dla wielu z nas coś zupełnie nowego. Odcinki świetne - zarówno te krótkie, jak i dłuższe, dawały dużo przyjemności z jazdy. Na półmetku sezonu zajmujemy czwarte miejsce w klasyfikacji rocznej mistrzostw Polski. Teraz czas na asfaltową część sezonu.

Zbigniew Gabryś i Daniel Dymurski uplasowali się na ósmej pozycji (+2:20.4), o którą stoczyli zaciętą walkę z Łukaszem Byśkiniewiczem i Danielem Siatkowskim (Hyundai i20 R5). Na mecie dzieliło ich 1,9s.

Wszystkie duety od drugiego do ósmego miejsca zasiadały w Skodach Fabiach Rally2 evo, z wyjątkiem Butvilasa, który dysponował specyfikacją R5 rajdówki czeskiego producenta.

Dziesiątkę zamknęli zwycięzcy klasy 3 - Kamil Bolek i Łukasz Jastrzębski (Ford Fiesta Rally3).

W klasie NAT2 najszybsi byli Marek Roefler i Marek Bała (Subaru Impreza GT Turbo) spisując się lepiej od Rafała Kwiatkowskiego i Jarosława Zawadzkiego (Subaru Impreza STi R4) o niespełna trzydzieści sekund i o ponad trzy minuty od Tomasza Ociepy i Kamila Kozdronia (Ford Fiesta Proto).

Adam Sroka i Patryk Kielar wygrali rywalizację w 2WD i klasie 4. Załoga Peugeota 208 Rally4, również reprezentująca ekipę Kowax 2BRally Racing triumfowała tym samym w Szutrowych Rajdowych Mistrzostwach Polski w ośce.

W grupie tej czołową trójkę zawodów skompletowali Marek Nowak i Adam Grzelka (Opel Corsa Rally4) (+1:03.6) oraz Grzegorz Bonder i Kamil Heller (Renault Clio Rally4) (+1:44.9). W ścisłej czołówce podążali Gracjan Predko i Adrian Sadowski, ale odpadli z rywalizacji na dwunastym oesie po uszkodzeniu półosi i drążka kierowniczego w Peugeocie 208 Rally4. Natomiast awaria silnika w Fordzie Fiesta Rally4 na finałowej pętli wykluczyła z walki Tymoteusza Jocza i Macieja Judyckiego.

Paweł Grzywacz i Błażej Czekan (Subaru Impreza GT) zdecydowanie wygrali starcie w HR2 z Pawłem Wysokim i Oskarem Tichanowiczem (Toyota Celica GT-Four). W NAT3 samotnie do mety dojechali Sebastian Teter i Michał Marczewski (Citroën DS3 R3T Max). Na podium w 4R2 stanęły załogi Peugeotów – Artur Długosz/Łukasz Włoch i Hubert Kowalczyk/Jarosław Hryniuk.

Na Power Stage za Kristenssonem i Płachytką (+1,6s) byli Butvilas (+1,8s), Wróblewski (+1,8s) i Chwietczuk (+3,3s).

W łącznych, nieoficjalnych wynikach rajdu trzecie miejsce za Kristenssonem i Butvilasem zajęli Vladas Jurkevicius i Aisvydas Paliukenas. Natomiast na podium generalki drugiej rundy mistrzostw Litwy do Butvilasa i Jurkeviciusa dołączyli Giedrus Notkus i Dalius Strizanas, wszyscy w Skodach Fabiach.

Rajd Żmudzi 2022 – nieoficjalna klasyfikacja generalna RSMP:

1. Kristensson/Johansson (SWE/SWE, Hyundai i20 R5) +52:15.9

2. Butvilas/Vaitkevicius (LTU/LTU, Skoda Fabia R5) +19,3s

3. Płachytka/Nowaczewski (POL/POL, Skoda Fabia Rally2 evo) +1:02.2

4. Grzyb/Binięda (POL/POL, Skoda Fabia Rally2 evo) +1:03.5

5. Chwietczuk/Syty (POL/POL, Skoda Fabia Rally2 evo) +1:06.5

6. Wróblewski/Wróbel (POL/POL, Skoda Fabia Rally2 evo) +1:08.6

7. Lubiak/Dachowski (POL/POL, Skoda Fabia Rally2 evo) +2:00.8

8. Gabryś/Dymurski (POL/POL, Skoda Fabia Rally2 evo) +2:20.4

9. Byśkiniewicz/Siatkowski (POL/POL, Hyundai i20 R5) +2:22.3

10. Bolek/Jastrzębski (POL/POL, Ford Fiesta Rally3) +5:49.8

Punktacja Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski po Rajdzie Żmudzi:

1. Kristensson/Johansson 123 pkt.

2. Grzyb/Binięda 91 pkt.

3. Wróblewski/Wróbel 82 pkt.

4. Lubiak/Dachowski 71 pkt.

5. Gabryś/Dymurski 45 pkt.

6. Płachytka/Nowaczewski 41 pkt.

7. Chwietczuk/Syty 40 pkt.

8. Byśkiniewicz/Siatkowski 35 pkt.

9. Marczyk/Gospodarczyk 34 pkt.

10. Sroka/Kielar 24 pkt.