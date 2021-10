Wieczorną pętlę sobotniej części słowackiej imprezy rozpoczął powtórny przejazd oesu Herlany. Z trzynastokilometrową próbą ponownie najlepiej poradzili sobie Marczyk i Gospodarczyk. Najbliżej eksportowej załogi byli koledzy z Orlen Teamu: Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel [+9,4 s]. Trójkę uzupełnili Węgrzy: Laszlo Nemet i Imre Toth [+11,5 s].

Wojciech Chuchała i Sebastian Rozwadowski przejechali odcinek 11,9 s dłużej od Marczyka. Łukasz i Tomasz Kotarbowie - rewelacja OS2 - tym razem nie zmieścili się na podium [+12,8 s]. Tomasz Kasperczyk i Damian Syty zamknęli pierwszą szóstkę klasyfikacji generalnej.

Jaroslav Melicharek i Martin Turecek uzyskali siódmy rezultat [+18,2 s], a Roman Popovic i Matus Lejko ósmy [+22,8 s]. Obie załogi sklasyfikowano przed Adrianem Chwietczukiem i Jarosławem Baranem [+28,4 s].

W walce o prymat w Open 4WD lepsi tym razem byli pechowcy OS2 - Marcin Kowal i Sebastian Lenkowski. Markowie Roefler i Bała stracili na próbie 8,3 s. Tomasz Ociepa i Sebastian Dwornik byli gorsi 20,2 s.

Przed oesem wycofali się Krzysztof Bubik i Mateusz Martynek, liderzy polskiej ośki. Jakub Brzeziński i Dariusz Burkat pokonali na próbie Michała Tochowicza i Piotra Białowąsa o 1,7 s.

Przed kończącą dzień Bogotą 2 przewaga Marczyka urosła do 25,3 s. Drugi jest Kotarba, do którego 9,8 s traci Wróblewski. Chuchale brakuje do podium 7,4 s. Kasperczyk jest piąty [+44,6 s].