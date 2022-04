Warszawski kierowca odsłonił Hyundaia i20 R5, potwierdzając powrót do najmocniejszego samochodu w krajowym czempionacie. Przy prezentacji samochodu pomagał Daniel Siatkowski. Doświadczony Olsztynianin został nowym pilotem w zespole, zastępując Zbigniewa Cieślara, który z powodów zdrowotnych na razie nie może zasiąść w samochodzie rajdowym.

TVN Turbo Rally Team po zdobyciu tytułu Mistrza Polski 2021 w klasie 3 zapowiada walkę i starania o jak najwyższe lokaty w klasyfikacji generalnej RSMP 2022.

Zespół będzie współpracował z tą samą stajnią i z tym samym serwisem rajdowym, co w poprzednich czterech sezonach. Hyundai'a i20 R5 podstawia APR Motorsport, a za przygotowanie samochodu odpowiada Kumiega Racing.

- Dziś rozpiera mnie wielka radość, ponieważ podczas motoryzacyjnego święta Poznań Motor Show mogę zaprezentować program startów w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski 2022. To wspaniałe uczucie móc, wśród dziesiątek tysięcy miłośników motoryzacji, w miasteczku TVN TURBO, odsłonić Hyundaia i20 R5 oraz przekazać dobre wieści, że wystartujemy we wszystkich rajdach zaliczanych do Mistrzostw Polski i to na pokładzie urządzenia z najwyższej rajdowej półki - powiedział Łukasz Byśkiniewicz.

- Ten wspaniały dzień jest możliwy dzięki moim Partnerom. - podkreślił. - Dziękuję im za wielkie zaangażowanie w sporty motorowe. i to, że cały czas mogę startować w ukochanych rajdach. W tym roku będę ponownie z całych sił starał się jak najlepiej reprezentować barwy moich Partnerów i wierzę, w kolejne wspólne sukcesy. W ubiegłym roku wspólnie ze Zbyszkiem Cieślarem zdobyliśmy tytuł Mistrzów Polski w klasie 3. W tym sezonie u mojego boku zasiądzie Daniel Siatkowski. Zbyszek niestety zmaga się z chorobą. Trzymamy kciuki za jego szybki powrót do zdrowia i do zespołu. Przed nami bardzo długi i ciekawy sezon. W planie startów mamy, aż 8 rund Mistrzostw Polski. Możliwe, że wystartujemy jeszcze w rajdach treningowych. Na pewno pojawimy się także na Rajdzie Barbórka w Warszawie. W tym roku organizator cyklu wprowadził dodatkowy podział zdobywania punktów w rajdach asfaltowych i szutrowych. Oznacza to, że oprócz tytułu Mistrza Polski w klasyfikacji generalnej, będą przyznawane tytuły Asfaltowego i Szutrowego Mistrza Polski. Pierwszy start już za 2 tygodnie w Świdnicy. Chciałbym także zaprezentować naszych tegorocznych Partnerów: główny Auto Partner, MaXgear, Blachy Pruszyński, Kratki, Tekom Technologia, Michelin Motorsport Polska, BYŚ- Gospodarka Odpadami, a za patronat medialny odpowiada Tvn Turbo.

- To duża przyjemność i duże wyzwanie. Wracam do ścigania na najwyższym poziomie w topowym aucie, u boku topowego kierowcy - powiedział Daniel Siatkowski. - To dla każdego pilota radość, ale też poczucie obowiązku aby podołać oczekiwaniom. Cenię Łukasza jako kierowcę, mamy też świetne relacje jako koledzy. Z uznaniem obserwowałem drogę jaką przeszedł od dziennikarza bawiącego się w rajdy do profesjonalnego zawodnika z czołówki mistrzostw Polski. Zbudował świetny zespół i otoczył się właściwymi ludźmi.

- Już nie mogę doczekać się pierwszego rajdu. Mam też świadomość, że wchodzę do zespołu w szczególnym momencie. Wszyscy liczymy na szybki powrót do zdrowia Zbyszka Cieślara i bardzo mocno trzymamy za to kciuki i jesteśmy z nim w tym trudnym momencie. Zbyszek to fantastyczny kolega i twardy gość. Rajdowiec i do tego skoczek narciarski. Wierzę, że szybko wróci do zdrowia i na rajdowe trasy - dodał. - Nie chcę mówić o wynikach. Biorąc pod uwagę możliwości kierowcy, auta, całego zespołu wiem, że możemy być wysoko. Ale moje plany to po prostu dobrze wykonać swoją pracę jako pilot. Jestem w rajdach długo i wiem, że końcowy wynik to składowa wielu elementów, w tym także przypadku i szczęścia. Dlatego nigdy nie planuję w głowie konkretnego miejsca na mecie. Wsiadając do rajdówki chcę po prostu dobrze zrobić wszystko co do mnie należy.

