Typa z Gospodarczykiem w RSMP

Program Typy zakłada udział w pełnym, skróconym sezonie RSMP 2020. W czterech rajdach zaliczanych do mistrzostw Polski zobaczymy go za kierownicą Peugeota 208 R2. Pilotem będzie Szymon Gospodarczyk.

- Tak. Ruszamy w sezonie 2020 za kierownicą Peugeota 208 R2. Będziemy walczyć w mistrzostwach Polski - napisał Radek Typa. - Na prawym fotelu pojawi się Szymon Gospodarczyk. Na ten krótki sezon, ze względu na pandemię zaplanowane są tylko 4 rundy RSMP. Pierwsze kilometry tegorocznej rywalizacji pokonamy podczas Rajdu Rzeszowskiego. Start już 7 sierpnia. Będzie to 133 asfaltowych kilometrów, podzielonych na 9 odcinków specjalnych. OS-y na Pogórzu Karpackim są strome i kręte. Będzie ogień! Kibicujcie! Brakowało mi Was! Do zobaczenia na odcinkach.

W mistrzostwach Polski nie startował od czasu Rajdu Karkonoskiego 2015. Wtedy podczas zawodów, w których startował wraz z Danielem Siatkowskim doszło do pożaru samochodu. Zdarzenie miało miejsce na oesie Lubomierz 2. Zapalił się ich Peugeot 208 R2 i obydwaj zawodnicy zostali bardzo poważnie poparzeni.

Typa jeszcze w tym samym roku zdołał wrócić za kierownicę rajdówki. W ostatnich latach startował w wybranych imprezach, głównie zaliczanych do Szuter Cup.