Siedem razy w ciągu ostatniej dekady sezon RSMP startował w Świdnicy. Rajd rozgrywany na asfaltowych trasach w Górach Sowich i Górach Wałbrzyskich obchodzi w tym roku 45-lecie obecności w kalendarzu mistrzostw Polski. Uczestnicy Rajdu Elmot, bo tak do 2010 roku nazywała się ta impreza, po raz pierwszy walczyli o punkty do klasyfikacji RSMP w 1978 roku.

Po trzy razy w niedzielę

Sportowa rywalizacja w 51. Rajdzie Świdnickim potrwa dwa dni. Pierwszą okazję do zobaczenia rajdowych załóg w akcji kibice będą mieli w sobotni poranek. 22 kwietnia, między 9 a 12, zawodnicy sprawdzą swoją formę na odcinku testowym liczącym 6,9 km. O 14:30 wszyscy uczestnicy zawodów spotkają się w hali lodowiska w Świdnicy na uroczystym rozpoczęciu rajdu.

Na sobotnie popołudnie i wieczór organizatorzy zaplanowali cztery próby sportowe, w tym dwa przejazdy widowiskowego oesu na ulicach Świdnicy (OS 1 i OS 4 – 3,1 km). Drugi odcinek specjalny wiedzie ze Świdnicy do Dziećmorowic (12,4 km), a trzeci to rywalizacja na trasie z Walimia do Rościszowa (8,85 km).

W niedzielę zawodnicy będą rywalizować na trzech próbach sportowych, a każdą z nich przejadą trzykrotnie. Drugi etap zawodów rozpocznie najdłuższy w rajdzie oes z Ludwikowic do Kamionek (14,1 km). Następnie zawodnicy zmierzą się na liczącym 8,45 km odcinku Rościszów – Walim. Przed powrotem na serwis w Świdnicy czeka ich jeszcze 12,5 km ścigania z Dziećmorowic do Świdnicy. Trzeci przejazd tej próby, a zarazem finałowy oes zawodów, zostanie rozegrany jako Power Stage, czyli oes, na którym pięć najszybszych załóg zdobywa dodatkowe punkty do klasyfikacji mistrzostw.

Wraca Grand Prix Świdnicy

Po pięć razy – najwięcej w historii zawodów – Rajd Świdnicki wygrywali nieodżałowani mistrzowie – Marian Bublewicz i Janusz Kulig. W tegorocznej edycji imprezy kibice będą mogli zobaczyć rajdówki z czasów triumfów „Bubla”, ponieważ rajd będzie również rundą Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. W rundach tego cyklu startują załogi m.in. w takich samochodach, jak Ford Sierra RS Cosworth 4x4, Audi Quattro, Opel Kadett czy… Trabant 601.

Wraz z 51. edycją Rajdu Świdnickiego wraca Grand Prix Świdnicy. Trasa zawodów częściowo pokrywa się także z trasą tegorocznego Rajdu Świdnickiego. Start w tej imprezie będzie zatem świetną okazją do treningu przed rozpoczęciem Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2023, a dla kibiców – dodatkową okazją do obejrzenia rajdowych załóg w akcji.

Harmonogram 51. Rajdu Świdnickiego – 1. rundy RSMP 2023

Sobota, 22 kwietnia (4 odcinki specjalne, łącznie 27,45 km):

9:00-12:00 - odcinek testowy (6,9 km)

14:30 - uroczyste rozpoczęcie zawodów (Stadion OSiR, Świdnica)

16:00 - OS 1: Świdnica - Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (3,1 km)

16:20 - OS 2: Świdnica - Dziećmorowice - Puchar Dziećmorowic, 12,4 km)

17:00 - OS 3: Walim - Rościszów (8,85 km)

18:27 - serwis A: Stadion OSiR, Świdnica (30 min.)

19:00 - OS 4: Świdnica - Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (3,1 km)

19:15 - serwis B: Stadion OSiR, Świdnica (45 min.)

Niedziela, 23 kwietnia (9 odcinków specjalnych, łącznie 105,15 km)

7:00 - serwis C: Stadion OSiR, Świdnica (15 min.)

8:18 - OS 5: Ludwikowice - Kamionki (14,1 km)

9:02 - OS 6: Rościszów - Walim (8,45 km)

9:36 - OS 7: Dziećmorowice - Świdnica (12,5 km)

10:13 - serwis D: Stadion OSiR, Świdnica (30 min.)

11:46 - OS 8: Ludwikowice - Kamionki (14,1 km)

12:30 - OS 9: Rościszów - Walim (8,45 km)

13:04 - OS 10: Dziećmorowice - Świdnica (12,5 km)

13:41 - serwis E: Stadion OSiR, Świdnica (30 min.)

15:14 - OS 11: Ludwikowice - Kamionki (14,1 km)

15:58 - OS 12: Rościszów - Walim (8,45 km)

16:32 - OS 13: Dziećmorowice - Świdnica (Power Stage, 12,5 km)

18:00 - ceremonia zakończenia zawodów (Stadion OSiR, Świdnica)

rsmp.pl

Video: Rajd Świdnicki-Krause 2022 - Podsumowanie