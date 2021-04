Wróblewski zadebiutował na odcinkach RSMP w 2014 roku podczas Rajdu Wisły. Po kilku latach pojedynczych, nieregularnych startów kierowca z Żywca zadomowił się na krajowej scenie w sezonie 2018. W Peugeocie 208 R2 wspólnie z Jackiem Spentanym wywalczył tytuł mistrzowski w ośce.

W 2019 roku rozpoczęła się współpraca z PKN Orlen i przyszła pora na debiut w aucie R5. Sześć startów Hyundaiem i20 R5 zamieniło się w szóste miejsce w końcowym rozrachunku. Miniony, zakłócony przez pandemię koronawirusa sezon, Wróblewski rozpoczął w nowym samochodzie - Volkswagenie Polo GTi R5. Na prawym fotelu zasiadł Jakub Wróbel. Po Rajdzie Rzeszowskim nastąpiła przesiadka do Skody Fabia Rally2 evo. Najlepszy wynik - czwarte miejsce - duet wywalczył w Świdnicy. Treningowe starty w rundach Tarmac Masters zaowocowały wygraną klasy PRO.

Załoga Orlen Team powalczy w sezonie 2021 o najwyższe cele w ProfiAuto RSMP. Program zakłada udział w siedmiu rundach, począwszy od kwietniowego Rajdu Świdnickiego-KRAUSE. Wróblewski i Wróbel skorzystają ze Skody Fabia Rally2 evo, obsługiwanej przez węgierską stajnię Topp-Cars. Na koniec roku przewidziano udział w warszawskiej „Barbórce”.

- Tegoroczny kalendarz mistrzostw wygląda bardzo obiecująco - przekazał Wróblewski. - Przewiduje siedem rund, w tym dwie szutrowe. Podczas zimowej przerwy wykonaliśmy z zespołem naprawdę solidną pracę. W tym sezonie będziemy mieli do dyspozycji najnowszą ewolucję Fabii Rally2 evo. Muszę przyznać, że pakiet ulepszeń, które wprowadziła ŠKODA Motorsport wygląda imponująco - poprawione zostały m.in.: oprogramowanie silnika, intercooler, kolektor wydechowy, zestaw przełożeń, ustawienia mechanizmu różnicowego, układ chłodzenia hamulców, amortyzatory i wiele innych podzespołów.

- Mówiąc w skrócie, zapowiada się na szybszą, przyczepniejszą i stabilniejszą konstrukcję samochodu. Dobre przygotowanie, sponsorzy, świetne auto, z którym już teraz mocno się zaprzyjaźniliśmy - dzięki temu mamy wszelkie narzędzia do tego, żeby walczyć o czołowe miejsca w końcowej klasyfikacji. Przede wszystkim chcemy jednak zapewnić naszym kibicom dobre motorsportowe widowisko.

Jakub Wróbel dodał: - Poprzedni, mocno skrócony ze względu na pandemię sezon, pozostawił duży niedosyt. Przez to dzisiaj odczuwamy naprawdę wielki głód rywalizacji. W porównaniu do zeszłorocznych zmagań, teraz jesteśmy bogatsi o liczne doświadczenia, lepiej poznaliśmy swoje słabe i mocne strony. Dobrze przepracowaliśmy okres przygotowawczy i wiemy, nad czym musimy się skupić w najbliższych miesiącach. Będzie to dla mnie drugi sezon wspólnych startów z Kacprem i czekam na niego z niecierpliwością.

Rajd Świdnicki-KRAUSE rozpocznie sezon ProfiAuto RSMP 2021 w dniach 24-25 kwietnia.

Kacper Wróblewski, Jakub Wróbel, Skoda Fabia Rally2 evo 1 / 2 Autor zdjęcia: Orlen Team Kacper Wróblewski, Jakub Wróbel, Skoda Fabia Rally2 evo 2 / 2 Autor zdjęcia: Orlen Team