Reprezentanci Orlen Team w nadchodzącej kampanii pozostaną wierni Skodzie Fabii Rally2 evo z węgierskiej stajni Topp Cars Rally Team.

- Jestem ogromnie szczęśliwy, że mogę wam zaprezentować barwy na kolejny sezon! Wszyscy wiemy, że rajdy to wymagający sport - nie tylko pod względem rywalizacji na odcinkach, ale również pod kątem organizacji startów, zespołu oraz najważniejszej rzeczy, bez której nie byłoby to możliwe, czyli sponsorów. To wszystko razem powoduje, że jeszcze bardziej doceniam to, co mamy! W sezonie 2022 będziemy rywalizować w Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski za kierownicą Skody Fabii Rally2 evo w barwach PKN Orlen. Cykl składa się z 9 rund. Wprawdzie pierwsza została już przełożona, ale z pewnością nasz zespół będzie chciał się pokazać w większości eliminacji. Dlaczego w większości? Ponieważ zgodnie z nowym regulaminem punktuje się w ośmiu, z czego najgorszy wynik jest odpisywany. Będziemy monitorować to, co będzie się działo w trakcie sezonu i najbardziej efektywnie zarządzać naszymi startami - powiedział Kacper Wróblewski.

- Jeśli chodzi o nasz team, to pozostaje bez zmian - dodał. - Naszą rajdową broń, Skodę Fabię Rally2 evo, kolejny rok dostarczać będzie węgierska stajnia Topp Cars Rally Team. Znamy się już naprawdę dobrze i wiemy jak ze sobą współpracować. Da nam to duży komfort od początku startów. To co naprawdę bardzo doceniam to również fakt, że nasi sponsorzy pozostają z nami i wierzą we mnie i nasz zespół. Będziemy dumnie reprezentować barwy PKN Orlen i Orlen Team. Niezmiennie będzie nas również wspierać Gmina i Miasto Myślenice, Ecumaster, producent sportowej elektroniki do samochodów, jak również Racing Shop. Patronat medialny nad naszymi startami ponownie objęła stacja nr 1 w Polsce, RMF FM.

- Prawy fotel bez zmian! Bardzo się z tego cieszę i dziękuję Kubie za kolejny rok zaufania! Wygrywaliśmy odcinki, jak i rajdy w poprzednich sezonach i mimo przeciwności losu, pokazywaliśmy tempo. Dlatego nasze cele sportowe na ten rok są wysokie, ale podchodzimy do tego z dużą pokorą. Najważniejszy jest nasz rozwój i jak największa liczba kilometrów. A jak tylko tego nie zepsujemy, to wyniki „przyjdą same”. Kocham to, co robię i chciałem to robić od najmłodszych lat. Dlatego postaram się was, kibiców cieszyć każdym metrem naszej jazdy. Nie jeździmy tylko dla siebie i sponsorów, ale też dla was. Zresztą nie ma co się oszukiwać, bez was nie byłoby też nas. Trzymajcie kciuki i do zobaczenia już za trzy tygodnie w Świdnicy - podsumował.

Pierwszym startem załogi będzie wspomniany jubileuszowy 50. Rajd Świdnicki-Krause w dniach 22-24 kwietnia. W zeszłym roku Kacper i Kuba triumfowali na w tej imprezie.

- Jak to się mówi do trzech razy sztuka - przekazał Jaub Wróbel. - Strasznie się cieszę, że razem z Kacprem po raz kolejny staniemy na starcie mistrzostw Polski. I to podwójnie, bo pierwszą rundą tego serialu będzie Rajd Świdnicki-Krause, z którym mamy bardzo pozytywne i wspaniałe wspomnienia z zeszłego roku. U nas wszystko zostaje po staremu – ten sam skład, ten sam team, to samo auto oraz ci sami partnerzy – gorące podziękowania, że po raz kolejny wspierają nas w realizacji naszego marzenia jakim jest tytuł w polskim czempionacie. Mamy też nadzieję, że regularnie będziemy spotykać się z wami-kibicami na żywo na odcinkach specjalnych i w parku serwisowym.

