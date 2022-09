Nieco ponad dziewięciokilometrowy odcinek PSB Mrówka Cyroń rozpoczął rywalizację w tegorocznej edycji Rajdu Śląska.

Próba, która ruszyła z kilkunastominutowym opóźnieniem okazała się pechowa dla najszybszych na wczorajszym odcinku testowym - Sylwestra Płachytki i Jacka Nowaczewskiego. Załoga Skody Fabii Rally2 evo wypadła z trasy w drugiej części oesu. Załodze nic się nie stało.

Najszybsi byli Tom Kristensson i Andreas Johansson. Drugi czas należał Jarosława Szeji i Marcina Szeji, również jadących Hyundaiem i20 R5 (+0,9s). Trójkę skompletowali Grzegorz Grzyb i Adam Binięda (+1,7s). Ścigano się na suchej nawierzchni, choć nie brakowało mokrych „łat” na drodze w powiecie bielskim.

Zaledwie jedną dziesiątą sekundy do oesowego podium stracili Łukasz Byśkiniewicz i Daniel Siatkowski. Piąty czas należał do Zbigniewa Gabrysia i Daniela Dymurskiego (+2,4s), a szósty do Dariusza Polońskiego i Łukasza Sitka (+2,8s). Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel rozpoczęli rywalizację od siódmego wyniku (+6,2s).

Jacek Sobczak i Michał Marczewski najszybciej pojechali w oście (+11,6s), Kamil Bolek i Łukasz Jastrzębski w klasie 3 (+17,1s), a Piotr Parys i Andrzej Górski w NAT 2 (+23,6s), zamykając czołową dziesiątkę.

Video: Rajd Śląska 2022 - Dzień 1