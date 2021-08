TOMASZ KASPERCZYK: - Ten rajd zakończył się dla nas lepiej niż zakładałem, ale nie do końca stało się to za naszą sprawą. Od początku nie mogłem jechać tempem, jakiego sam od siebie oczekuję. Trudno się z tym pogodzić, ale czasem jest tak, że trzeba zrobić to, co się może, a nie to co się chce. Dlatego skupiliśmy się na tym, by w tych trudnych warunkach nie wywinąć żadnego numeru i zameldować się na mecie w Rzeszowie, zdobywając przy tym punkty. Jasne, że wolałbym być wyżej, ale w sezonie, w którym do końcowej klasyfikacji liczą się wyniki z wszystkich rund, ważne jest też to, by regularnie punktować. Gratuluję wszystkim, którzy swoim tempem zapracowali na miejsce na podium.

MIKOŁAJ MARCZYK: - Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Rajdu Rzeszowskiego i tym samym w Mistrzostwach Europy Strefy Centralnej! Jesteśmy liderami Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski! Za nami wspaniały rajd! Kolejny raz pokazaliśmy się naprawdę z dobrej strony, tym razem w trudnych dla nas błotnistych i deszczowych warunkach! Jestem dumny z naszego zespołu i wspaniałego okresu, który w tej chwili przeżywamy. Jestem kierowcą rajdowym pełną gębą. Wspaniale jest w życiu robić to co się kocha!

JAROSŁAW SZEJA: - Jestem wściekły. Jest mi naprawdę bardzo przykro, bo wykonywaliśmy dziś świetną pracę. Czasy w czołówce, na odcinkowym podium, tylko to potwierdzają. Niestety błąd ludzki uniemożliwił nam ukończenie rajdu. Wiem co zrobić, wiem jakie wyciągnąć konsekwencje, na kolejnym rajdzie będziemy mądrzejsi o tę lekcję. Od poniedziałku nastąpi reset, musimy pewne sprawy przeorganizować. Jeszcze pokażemy nasze tempo i potwierdzimy, że razem z Hyundai Poland Racing, tym wspaniałym samochodem potrafimy pojechać szybko!

ŁUKASZ KABACIŃSKI: - Rajd Rzeszowski był trudny i szybki, warunki ekstremalne jak na najbardziej gorący rajd sezonu. Staraliśmy się jechać z Michałem Kuśnierzem najszybciej jak to możliwe na każdym kilometrze rajdu. W wynikach końcowych tego jeszcze nie widać, ale progres jest duży. Warto by było jednak ustabilizować to tempo. Oprócz 7. miejsca w rajdzie, wywozimy także, a może przede wszystkim pierwszy puchar dla PROUDCUBE KABAT TEAM, za 3. miejsce w kategorii zespołów. Jest to mała nagroda pocieszenia dla kilkunastu osób zaangażowanych w to abyśmy z Michałem mogli skoncentrować się tylko na jeździe.

