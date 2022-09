Wypowiedzi po Rajdzie Śląska

Tegoroczny Rajd Śląska stanowił szóstą rundę Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski oraz czwartą Motul HRSMP. Zawodnicy ścigali się również w ramach mistrzostw Śląska, mistrzostw południa i historycznej serii FIA CEZ.

KACPER WRÓBLEWSKI: - To nie był łatwy rajd. Głównym powodem zamieszania była pogoda, ale mimo złego doboru opon i ustawień na pierwszą sobotnią pętle, resztę odcinków i niedzielny etap pojechaliśmy naprawdę bardzo dobrym tempem. Cały czas goniliśmy, wygraliśmy dwa odcinki, a na reszcie zdobyliśmy oesowe podium. To pokazuje, że mimo niewielu kilometrów testowych jesteśmy w dobrej formie i jesteśmy w stanie walczyć z kierowcami, którzy prawie co drugi weekend startują też w rajdach poza naszym czempionatem. Tym razem musieliśmy też uznać wyższość dwóch naszych głównych rywali w mistrzostwach Polski, ale różnice na mecie były małe. Najważniejsze jest to, że dalej jesteśmy w grze o tytuł i nie zamierzamy odpuszczać tej walki do końca. Bardzo dziękuje za kibicowanie! Pogoda w niedzielę nie sprzyjała, a mimo tego widziałem wiele machających rąk. To tylko potwierdza, że Śląsk dalej żyje motorsportem! Choć wiem, że duże też grono osób przyjechało z bardzo daleka.

JAKUB WRÓBEL: - Rajd Śląska za nami. Z punktu widzenia rywalizacji sportowej impreza stała na bardzo wysokim poziomie. Od samego początku czołówka narzuciła wysokie tempo, co myślę, że kibicom bardzo się podobało. Jednak z punktu widzenia organizacyjnego to mam nadzieję, że organizatorzy wyciągną wnioski na przyszłość, i zaczną słuchać zawodników, którzy mają większe doświadczenie w kwestii m.in. oceny trasy i bezpieczeństwa na odcinkach. Jest mi przykro, że nie do końca jesteśmy szanowani jako główni bohaterowie tego rajdowego wydarzenia. Dopiero po mocnych interwencjach np. organizator zdecydował się przenieść start odcinka Pilica. Gdyby nie to, z pewnością wszystkie auta Rally2 i nie tylko, utknęłyby w wielkim wodnym rowie. Do zobaczenia w Wiśle.

JAROSŁAW SZEJA: - Jestem bardzo zadowolony z tego, jak wyglądał pierwszy dzień rajdu. Dobrze dobraliśmy opony, mieliśmy świetne tempo, czego potwierdzeniem jest wygrany odcinek specjalny. Prowadziliśmy w tym rajdzie i na zakończenie dnia byliśmy na podium. Cieszę się, bo nasi mechanicy wykonali w ten weekend – i przed rajdem również – kawał znakomitej roboty. Mieliśmy pole do walki o najwyższe cele. Niestety w niedzielę zmieniły się warunki. Padał deszcz, było bardzo mokro i ślisko. My w takich warunkach nie mamy zbyt wiele doświadczenia w naszym Hyundaiu. Przez to w naszą jazdę wkradły się błędy. Pokazaliśmy naprawdę dobre tempo. Jesteśmy w czołówce mistrzostw Polski. Przykro nam, że nie ukończyliśmy tej imprezy, ale już z optymizmem patrzymy w kierunku Rajdu Wisły. Wierzę w to, że tam uda nam się pokazać pełnię naszych możliwości.

Video: Rajd Śląska - Dzień 3