Wypowiedzi po Rajdzie Świdnickim-KRAUSE

TOMASZ KASPERCZYK: - Ten rajd nie był dla nas zły, bo od początku plasowaliśmy się w czołówce. Rzecz w tym, że im bliżej mety tym bardziej się od tej czołówki oddalaliśmy. Myślę, że zaważyły na tym detale. Ustrzegliśmy się przygód, ale jazda nie była tak skuteczna, jak oczekiwaliśmy, a rywale zaprezentowali lepsze tempo. Do Rajdu Świdnickiego-Krause zawsze podchodziłem z należytą pokorą, mając na uwadze także zmienne i trudne warunki, jakie tworzyła wiosenna czy jesienna pogoda. W tym roku aura była wyjątkowo stabilna, więc najwyraźniej należało nieco bardziej zaryzykować i uwierzyć w możliwości opon oraz samochodu. Gratuluję całej trójce, która była od nas lepsza, szczególnie Wojtkowi i Sebastianowi, bo wywalczonym wynikiem przedłużyli swoje szanse na mistrzostwo Polski.

MACIEJ LUBIAK: - Od pierwszego kilometra Rajdu Świdnickiego złapałem dobry, rajdowy rytm. Powróciły piękne wspomnienia startów w rajdach Nikon i Elmot sprzed kilkunastu już lat. Zawsze dobrze czułem się na tych trasach. Cieszę się, że nasze tempo na odcinkach było wysokie, że znów mogłem poczuć przyjemność z szybkiej jazdy i realizować plan. Udany rajd pod względem prędkości i dotrzymywania kroku ścisłej czołówce. Kilka błędów, które są nieuniknione, jeśli chce się zbliżać do tempa kolegów. Perspektywy są optymistyczne.Ten rajd do duży krok do przodu. Były partie techniczne, ale sporo też fragmentów dla "młodych gniewnych", gdzie moje doświadczenie i rozsądek podpowiadały, aby wytrzymać ciśnienie, nie dać się ponieść emocjom. Jeszcze muszę zrobić kilka poprawek w swojej jeździe i będzie super.

...więcej wkrótce

...informacja prasowa