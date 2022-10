Wypowiedzi po Rajdzie Wisły

JAROSŁAW SZEJA: - Z jednej strony jestem rozczarowany obrotem spraw, bo mieliśmy w ten weekend tempo pozwalające na walkę o końcowe podium. Ale z drugiej strony jestem zadowolony, bo w tych niezwykle wymagających warunkach radziliśmy sobie naprawdę dobrze. Notowaliśmy czasy w czołówce. Wcześniej byliśmy w stanie wbijać się na podium na suchym asfalcie, ale na mokrym bywało z tym trudniej. Tutaj pomimo nieustającego deszczu, mgły i błota czasy były naprawdę świetne. Z walki o podium wyeliminowała nas tak naprawdę część kosztująca 10 zł. Być może gdybyśmy mieli większe możliwości, więcej testów i treningów, do takiej sytuacji by nie doszło. Tak czy inaczej, z 67. Rajdu Wisły wyciągamy mnóstwo pozytywów. Mamy tempo, z którego możemy być naprawdę zadowoleni. Co najważniejsze, jesteśmy szybcy zarówno na suchym, jak i mokrym asfalcie. To potężny fundament do budowania prędkości w przyszłości.

