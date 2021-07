JAROSŁAW SZEJA: - Rywalizacja na luźnej nawierzchni przyniosła nam ogromną dawkę emocji, ale cieszę się z perspektywy powrotu na asfalty. Start w Rajdzie Nadwiślańskim będzie dla nas wymagającym debiutem, z tego powodu, że dwa poprzednie starty jechaliśmy „ośką”. Odcinki Rajdu Polski i wynik, jaki osiągnęliśmy, mocno podbudował naszą pewność siebie za kierownicą Hyundaia, więc z optymizmem czekamy na puławskie asfalty. Rajd ma nietypową, bardzo kompaktową jednodniową formę, ale rywalizacja na ośmiu odcinkach też może mieć sprinterski charakter. Z pewnością będzie to bardzo pracowity dzień. Za zespołem pierwsze asfaltowe treningi, a w planach jeszcze kilka dni testowych, więc będziemy dobrze przygotowani na to wyzwanie. Cieszymy się, że dzięki zaufaniu naszych partnerów, ponownie możemy wsiąść do i20 R5 i razem z Hyundai Poland Racing na twardej nawierzchni kontynuować przygodę w RSMP 2021. Do zobaczenia na odcinkach.

informacja prasowa

więcej wkrótce