Wypowiedzi przed Rajdem Śląska

ŁUKASZ BYŚKINIEWICZ: - Na Rajd Śląska jedziemy praktycznie prosto z Dolnego Śląska, gdzie wystartowaliśmy w rajdzie zaliczanym do cyklu Tarmac Masters. Odcinki w okolicach Jedliny Zdroju pozwoliły nam bardzo dobrze przygotować się do tego, co nas czeka w najbliższy weekend na Śląsku. Wypracowaliśmy bardzo dobre nastawy i wierzę, że przełoży się to na komfort za kierownicą, pewność w prowadzeniu, a co za tym idzie- na szybką jazdę. Wiem, że nasi groźni rywale- Radek Typa i Kamil Bolek- będą chcieli wygrać na Śląsku. Ale nasz plan jest taki sam, więc zapowiada to arcy ciekawą rywalizację w naszej klasie 3, gdzie startują identyczne samochody, czyli czteronapędowe Fiesty Rally3 przygotowywane przez APR Motorsport i Kumiega Racing. Jeśli chodzi o sytuację punktową to wypracowaliśmy komfortową przewagę, ale w rajdach nie ma nic pewnego, więc do każdego startu podchodzimy z takim samym skupieniem i pokorą do konkurentów. Cieszę się, że organizator przygotował nowe odcinki specjalne w tym jeden w centrum Katowic pod Spodkiem. Ścigać się będziemy także pod Stadionem Śląskim oraz na kultowych fragmentach z poprzednich edycji.Rajd Śląska jest dla mnie wyjątkowy jeszcze z jednego względu- odbywa się na terenie naszego głównego Partnera, firmy Auto Partner, właściciela marki MaXgear. Piątkowy odcinek testowy zlokalizowany jest w Bieruniu, czyli w miejscowości, gdzie znajduje się centrala dystrybutora części samochodowych. Nasze starty wspierane są również przez: Blachy Pruszyński, Kratki, NOVOL, TEKOM Technologia, Michelin Motorsport Polska, Siren7 oraz TVN TURBO.

ZBIGNIEW CIEŚLAR: - Na Rajd Śląska zawsze czekam z utęsknieniem, ponieważ jestem Ślązakiem i jest to mój domowy rajd. Bardzo się cieszę, że będę mógł zaprezentować się z Łukaszem przed moją rodziną i znajomymi. Wiem, że szykuje się duża, śląska grupa kibicowska, która doda nam dodatkowego kopa. Nie mogę się doczekać, aby pokazać im, jak szybko przemieszcza się nasza Fiesta Rally3. Wiem, że tu wielu kibiców jeszcze nie widziało naszego nowego samochodu na żywo w akcji. Zawsze priorytetem jest meta, ale jako sportowcy myślimy o najwyższych miejscach na mecie. Jesteśmy dobrej myśli, ponieważ w miniony weekend startowaliśmy na Dolny Śląsku i mamy świetne nastawy zawieszenia dopasowane do warunków, które nas czekają. Przed nami emocjonujący weekend i wspaniałe trasy. Szczególnie ważny będzie odcinek Chybie o długości 24 kilometrów. Do zobaczenia na starcie, przy trasie i na mecie!.

