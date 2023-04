Blisko 90 załóg stawi się w Świdnicy na inauguracji rajdowego sezonu. W tym gronie jest 65 duetów zgłoszonych do rundy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski i 21 załóg w rajdówkach sprzed lat, które powalczą w ramach mistrzostw historycznych. Zawody organizowane przez Automobilklub Sudecki odbędą się w dniach 22-23 kwietnia.

Na liście zgłoszeń zabrakło Zbigniewa Gabrysia.

- Kilka ostatnich dni obfituje w wiele pozytywnych rajdowych wiadomości o inauguracyjnej rundzie Mistrzostw Polski. My też chcielibyśmy podzielić się z Wami informacją o starcie w 51. Rajdzie Świdnickim, ale sytuacja zmusiła nas do diametralnej zmiany tegorocznych planów. Mocno pracowaliśmy nad tegorocznymi startami, a przygotowania szły pełną parą, jednak barw zespołu Gabryś Rally Team i naszej załogi zabraknie na odcinkach specjalnych RSMP 2023 - poinformował zespół. - Wszystko to w związku z wypadkiem, jakiemu uległ Zbigniew Gabryś. Złamanie nogi okazało się tak poważne, że przez kilka najbliższych miesięcy starty w rajdach nie będą możliwe. Zespół podjął bardzo trudną decyzję, ale jedyną w tych okolicznościach.

Czytaj również: Blisko 90 załóg na otwarcie sezonu

Gabryś w RSMP 2022 rywalizował za kierownicą Skody Fabii Rally2 evo. Wraz z Danielem Dymurskim zajęli czwarte miejsce w mistrzostwach Polski.

- W zeszłym sezonie, razem z Danielem wychodziliśmy z kilku momentów bez szwanku, ale niestety pech dogonił mnie poza rajdówką. Złamanie nogi było tak niefortunne, że w jednej chwili rajdy musiały zejść na odległy plan. Apetyt do jazdy był ogromny i to nie uległo zmianie, ale okoliczności zmusiły mnie by wrzucić na "luz" - poinformował Gabryś. - Wyzwanie na najbliższe miesiące to rehabilitacja, a nie walka na odcinkach specjalnych. Na tym teraz skupiamy wszystkie wysiłki, ale wiem że damy radę. Żałuje tym mocniej, że mieliśmy już sprecyzowane plany, ale co poradzić, czasami po prostu tak bywa. Pozostaje mi trzymać kciuki za naszych rywali i mocno kibicować Danielowi, w jego nowym wyzwaniu, ponieważ zapowiada się świetnie.

- Skodę również będziecie mieć okazję zobaczyć na odcinkach, ale już nie w barwach Hydrostal i HZG - trafiła w dobre ręce. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuje za cały doping z sezonu 2022 i liczę na to, że teraz też będziecie trzymać kciuki. Obiecuje, że przekażemy Wam pozytywne informacje, gdy tylko się pojawią! Życzę wszystkim rajdowego sezonu pełnego rywalizacji na najwyższym poziomie!! Do zobaczenia - podsumował.

Otwierający RSMP i HRSMP 2023 Rajd Świdnicki odbędzie się w dniach 22-23 kwietnia.

