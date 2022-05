Adrian Chwietczuk zdecydował się skorzystać z ogromnego doświadczenia i wiedzy Jarka Barana w sezonie 2020. Ich pierwszym wspólnym startem był Rajd Śląska 2020. Najlepszy występ zanotowali na inaugurację sezonu 2021, ocierając się o sensację. Chwietczuk i Baran zajęli drugie miejsce w Rajdzie Żmudzi, tuż za Mikołajem Marczykiem i Szymonem Gospodarczykiem. Na mecie w Kielmach te dwie załogi dzieliło zaledwie 11,5 sekundy. Ostatnim startem, w którym Jarek dyktował notatki Adrianowi, była finałowa runda RSMP 2021, czyli 47. Rajd Koszyc.

- Coś się kończy, coś się zaczyna… Z tego miejsca dziękuję za wszystko Jarkowi Baranowi – profesorowi i legendzie. 21 lat temu, będąc małym chłopcem, stałem na drabinie i oglądałem Rajd Kormoran i podziwiałem najlepszych kierowców i pilotów. Wśród nich była załoga Kulig/Baran. Gdyby parę lat temu ktoś powiedział mi, że przez 18 rajdów będzie towarzyszyć mi taka osoba jak Jarek Baran, zaśmiałbym się i nie uwierzył. To niczym spełnienie marzeń. Przed naszym pierwszym spotkaniem czułem tremę, stres, bo dochodziło do przełomowego kroku – Jarek Baran, który wcześniej zasiadał u samych legend takich, jak Janusz Kulig, Leszek Kuzaj czy Kajetan Kajetanowicz, usiądzie na prawym fotelu mojego auta. Człowiek, od którego nauczyłem się wiele o tym sporcie, usłyszałem tysiące historii rajdowych ze złotych czasów tej dyscypliny. Moim celem było dopisanie przynajmniej jednej wygranej w RSMP z Jarkiem. Byliśmy blisko tego podczas Rajdu Żmudzi, ale do rekordów Jarka i ich „podśrubowania” dołożyliśmy wspólnie cztery wygrane odcinki specjalne w RSMP. Dziękuje Jarku za wszystko – napisał Adrian na swoim facebookowym profilu.

Najbliższym startem Adriana Chwietczuka i jego nowego pilota będzie 41. Rajd Podlaski, który otworzy szutrową część sezonu RSMP. W zaplanowanych na 21-22 maja zawodach, Chwietczuk – zgodnie z przewidywaniami – skorzysta z samochodu klasy Rally2.

Nazwisko nowego pilota Adriana Chwietczuka poznamy dzisiaj, wraz z publikacją listy zgłoszeń do 41. Rajdu Podlaskiego.

rsmp.pl