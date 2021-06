Rally Žemaitija otworzył sezon 2021 zarówno w mistrzostwach Polski jak i mistrzostwach Litwy.

Inaugurację ProfiAuto RSMP zapisali na swoje konto Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Dla reprezentantów Orlen Team był to dopiero drugi start w tym roku.

Drugim miejscem popisali się Adrian Chwietczuk i Jarosław Baran. Załoga zespołu Hołowczyc Racing zaprezentowała bardzo dobre tempo na litewskich szutrach, do samego finału licząc się w walce o wygraną. Ostatecznie do zwycięzców stracili 11,5s. Dla Chwietczuka to pierwsze podium w RSMP.

Trzecie miejsce zajęli Erik Cais i Jindriska Zakova (+33s). Czeska załoga choć zgłoszona do rundy mistrzostw Polski, nie punktuje w krajowym czempionacie. Na ostatnim oesie Tomui 2 wykręcili najlepszy czas.

Wojtek Chuchała i Sebastian Rozwadowski po ostatnim odcinku specjalnym spadli na czwarte miejsce, tracąc zaledwie 0,9s do Caisa.

Na piątej lokacie zostali sklasyfikowani Callum Devine i James Fulton (+48,6s), którzy również nie punktują w RSMP. Szóste miejsce zajęli Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel (+56,5s), a siódme Tomasz Kasperczyk i Damian Syty (+58,3s). Jacek Jurecki i Kamil Kozdroń swój pierwszy wspólny start zakończyli na ósmej pozycji (+1:23.2).

Dziesiątkę skompletowali: Łukasz Kotarba/Tomasz Kotarba (+1:36.5), Sylwester Płachytka/Jacek Nowaczewski (1:52.5).

W 2WD najszybsi byli Krzysztof Bubik i Adrian Sadowski, wygrywając również klasę Open 2WD.

Łukasz Byśkiniewicz i Zbigniew Cieślar triumfowali w klasie 3, pokonali Radosława Typę i Pawła Pochronia o 2:57.2, a Kamila Bolka i Łukasza Jastrzębskiego o 4:28.3. Jakub Brzeziński i Dariusz Burkat wygrali klasę 4, w której trójkę skompletowali Adam Sroka i Patryk Kielar (+53s) oraz Łukasz Lewandowski i Xavier Panseri (+1:48.1).

Na kończącym rajd Tomui 2 (Power Stage), za Caisem zostali sklasyfikowani: Marczyk (+0,9s), Devine (+2,4s), Grzyb (+4,9s), Chwietczuk (+7s).

W generalce rajdu triumfowali Vaidotas Zala i Andris Malnieks. Drugie miejsce zajęli Martynas Samsonas i Ervinas Snitkas (+30,7s). Na trzecim stopniu podium stanęli Vladas Jurkevicius i Aisvydas Paliukenas (+42,4s).

W mistrzostwach Litwy w LARC2 Robert Kocik i Sebastian Wach zostali sklasyfikowani na czwartym miejscu. Krzysztof Bubik i Adrian Sadowski zajęli drugie miejsce w 2WD i LARC6. Hubert Laskowski i Adam Jaros byli piątą załogą 2WD, drugą w LARC4.