Dla Kacpra Wróblewskiego i Jakuba Wróbla triumf w Rajdzie Świdnickim-KRAUSE to pierwsze zwycięstwo w generalce mistrzostw Polski. Wynik przypieczętowali najlepszym czasem na Power Stage.

- Ciężko opisać słowami to, co czujemy! Lata wyrzeczeń przyniosły efekt! Dziękujemy wszystkim - naszym partnerom, całemu zespołowi, rodzinom i wam kibicom. Wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu. Dzięki też za stałą wiarę w nas i nasze możliwości - powiedział Kacper Wróblewski.

Wojtek Chuchała i Sebastian Rozwadowski zajęli drugie miejsce (+6,4s). Wykręcili drugi czas na Power Stage. Tym samym załoga Marten Sport na rundę przed końcem sezonu 2021 zachowała jeszcze matematyczne szanse na tytuł.

- Staraliśmy się do końca wyciągnąć maksimum z naszego feeleingu i samochodu. Byliśmy w grze, wygraliśmy cztery oesy. Coraz lepiej rozumiem samochód, to ma dla mnie duże znaczenie - powiedział Wojtek Chuchała. - Wstydu nie ma. Kacper jechał szybko i motywował nas do lepszej jazdy. Niewiele brakło, ale taki jest ten sport. W Koszycach nie odpuścimy i wykorzystamy naszą znajomość tego rajdu.

Sylwester Płachytka i Jacek Nowaczewski stanęli na trzecim stopniu podium (+29,7s). Na zamykającym rajd odcinku Rościszów skompletowali czołową trójkę.

- Świetnie, naprawdę świetnie. To był wspaniały rajd - powiedział Sylwester Płachytka. - Wielkie podziękowania dla zespołu, kibiców i Jacka. Zrobiliśmy z Jackiem duże postępy w tym sezonie. Co było widać na tym rajdzie, bo jechaliśmy dobrym tempem.

Niespełna dwie sekundy do podium stracili Tomasz Kasperczyk i Damian Syty (+31,6s), tracąc szanse na tytuł. Piąte miejsce zajęli Maciej Lubiak i Grzegorz Dachowski (+47s). Obydwie te załogi skompletowały piątkę na Power Stage.

Na kolejnych pozycjach zostali sklasyfikowani Łukasz Kotarba i Tomasz Kotarba (+1:06.8) oraz Zbigniew Gabryś i Krzysztof Janik (+1:39,9s).

W 2WD tempo dyktowali Jacek Sobczak i Michał Marczewski (+3:00.8).

Łukasz Byśkiniewicz i Zbigniew Cieślar zajęli dziewiąte miejsce w rajdzie (+39,3s). Wygrali rywalizację wśród załóg zasiadających w Fiestach Rally3 i przypieczętowali tytuł mistrzów Polski w klasie 3.

Adam Sroka i Patryk Kielar jechali po drugie miejsce w ośce i zwycięstwo w klasie 4. Niestety na pięć kilometrów przed metą posłuszeństwa odmówił ich Peugeot 208 Rally4.

Dziesiątkę rajdu zamknął Grzegorz Bonder, pilotowany przez Jakuba Gerbera, debiutujący za kierownicą Skody Fabii Rally2 evo (+4:09.1).

Krzysztof Bubik i Mateusz Martynek zajęli drugie miejsce w ośce i zarazem w Open 2WD. Na trzeciej pozycji w 2WD i na pierwszym miejscu w klasie 4 zameldowali się Kuba Brzeziński i Dariusz Burkat.

...więcej wkrótce