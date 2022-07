Bartosz Groszek startuje w ten weekend w czwartej rundzie cyklu TCR Eastern Europe na chorwackim Autodromie Grobnik. Polak, który przed rozpoczęciem zmagań w ten weekend zajmował pozycję lidera cyklu z dorobkiem 107 punktów, powiększa swoją przewagę w klasyfikacji generalnej.

Kierowca zespołu Aditis Racing zepsuł start z Pole Position i spadł w dalszą część stawki. Jednak na dystansie Bartosz popisał się fenomenalną jazdą i odrobił wiele pozycji, przekraczając linię mety na drugiej lokacie w ekscytującej batalii.

- Startowałem po brudnej stronie toru. Obniżyłem nieco obroty silnika, ale zrobiłem to zbyt ostro i zgasiłem samochód. Na szczęście nikt we mnie nie uderzył, zwłaszcza Sebastian Steibel, który był bardzo blisko mnie. Później musiałem odrabiać pozycje, ale skończyły się opony. Najtrudniejszy do wyprzedzenia był dla mnie Petr Semerád, który miał ogromną prędkość na prostych. Później doganiałem lidera, ale zabrakło czasu. Myślę, że potrzebowałem jeszcze jednego albo dwóch okrążeń - relacjonował po zakończeniu wyścigu Bartosz Groszek.