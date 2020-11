Fiński mistrz TCR Germany

Trzeci przed rokiem, 31-letni Fin z Hyundai Team Engstler ukończył ostatni wyścig w Oschersleben na trzeciej pozycji i wyprzedził o trzy punkty Haralda Proczyka, drugiego na mecie.

Dominik Fugel odniósł czwarte zwycięstwo w sezonie. Albert Legutko, jedenasty na starcie, zajął szóste miejsce - trzecie w klasie Junior.

Tiago Monteiro obrócił się po kontakcie z Hyundaiem Haralda Proczyka i uderzył w barierę. Na pierwszym okrążeniu nterweniował samochód bezpieczeństwa. Proczyk i Antti Buri znaleźli się na końcu stawki.

Pretendenci do tytułu przebili się do trójki. Marcel Fugel zderzył się z Lucą Engstlerem. Džiugas Tovilavičius odpadł na 12 okrążeniu. Jan Seyffert zatrzymał się na poboczu i 6.43 przed końcem wrócił Safety Car. Wyścig wznowiono na końcowe dwie minuty. Do mety dotarło 6 samochodów.

WYŚCIG 2 (19 okrążeń)

1. Dominik Fugel (D) Honda Civic Type-R TCR

2. Harald Proczyk (A) Hyundai i30 N TCR +1,299

3. Antti Buri (FIN) Hyundai i30 N TCR +1,885

4. Nico Gruber (A) Hyundai i30 N TCR +3,182

5. René Kircher (D) Volkswagen Golf GTI TCR +3,940

6. Albert Legutko (PL) Honda Civic Type-R TCR +4,843 (3. Junior)

KOŃCOWA PUNKTACJA

1. Buri 249, 2. Proczyk 246, 3. D. Fugel 243, 4. Seyffert 165, 5. M. Fugel 149, 6. Kircher 134, 7. Tovilavičius 119, 8. Gruber 117, 9. Legutko 94, 10. Salminen 50.