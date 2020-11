Hyundaie rządzą na Łużycach

Lider serii, Harald Proczyk okazał się szybszy o 0,705 sekundy od trzeciego w punktacji, Anttiego Buriego. Jan Seyffert i najlepszy junior, Nico Gruber skompletowali top 4. Albert Legutko zajął siódme miejsce - trzecie w klasie Junior.

Łużycki tor nadal jest mokry. W Q1 Harald Proczyk zostawił za sobą René Kirchera i wracającego do serii Nico Grubera. Albert Legutko popisał się piątym czasem. Na pierwszym szybkim kółku w Q2 Proczyk uzyskał 2.12,396, co wystarczyło do pole position.

KWALIFIKACJE 1

1. Harald Proczyk (A) Hyundai i30 N TCR 2.13,775

2. René Kircher (D) Volkswagen Golf GTI TCR 2.14,010

3. Nico Gruber (A) Hyundai i30 N TCR 2.14,043

4. Antti Buri (FIN) Hyundai i30 N TCR 2.14,157

5. Albert Legutko (PL) Honda Civic Type-R TCR 2.14,287

6. Dominik Fugel (D) Honda Civic Type-R TCR 2.14,399

7. Marcel Fugel (D) Honda Civic Type-R TCR 2.14,696

8. Laura Kraihamer (A) Hyundai i30 N TCR 2.15,432

9. Jan Seyffert (D) Hyundai i30 N TCR 2.15,858

10. Džiugas Tovilavičius (LT) Volkswagen Golf GTI TCR 2.16,166

KWALIFIKACJE 2

1. Harald Proczyk (A) Hyundai i30 N TCR 2.12,396

2. Antti Buri (FIN) Hyundai i30 N TCR 2.13,101

3. Jan Seyffert (D) Hyundai i30 N TCR 2.13,134

4. Nico Gruber (A) Hyundai i30 N TCR 2.13,355

5. Dominik Fugel (D) Honda Civic Type-R TCR 2.13,837

6. Marcel Fugel (D) Honda Civic Type-R TCR 2.14,410

7. Albert Legutko (PL) Honda Civic Type-R TCR 2.14,586

8. Laura Kraihamer (A) Hyundai i30 N TCR 2.15,204

9. René Kircher (D) Volkswagen Golf GTI TCR 2.15,510

10. Džiugas Tovilavičius (LT) Volkswagen Golf GTI TCR 2.15,809